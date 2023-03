Ve dvou vesnicích na Litoměřicku si v sobotu 25. března zopakovali obecní volby. Po těch v září loňského roku se tam totiž nepodařilo složit usnášeníschopné zastupitelstvo.

V Prackovicích nad Labem tři zvolení zastupitelé za jednu z partají odmítli složit slib. Podle slov jednoho ze zástupců tohoto sdružení proto, že se jim výsledky voleb nelíbily. Tak je chtěli zopakovat. K tomu nyní skutečně došlo.

Nebyla pro voliče otrava, jít znovu k urně? Pro jednoho z oslovených prackovických voličů nikoli. „Něco chci od obce, aby se někam vesnice vedla, tak jsem šel k volbám,“ řekl Deníku odhadem 50letý muž poté, co kolem deváté ráno opustil volební místnost. „Je to otrava, ale asi je to důležité,“ uvedl další, zhruba 65letý muž, který šel volit s manželkou.

Druhé z opakovaných komunálních voleb na Litoměřicku probíhají v sobotu o kus dál, v Býčkovicích. „Na to, že je takhle brzy ráno, je účast docela slušná,“ konstatovaly volební komisařky kolem desáté hodiny dopoledne. Odhlasováno tu mělo už pětatřicet lidí. Dva z nich volili už v sedm ráno, kdy volební místnost otevřeli.

Volby probíhají až do 22 hodin, poslední lidé tu odvolí až večer cestou do hospody.

Pro voliče, kterého v Býčkovicích dopoledne Deník zastihl, volby zbytečné nebyly. „Poprvé jsem nebyl, já na to zapomněl. Měl jsem svatbu dcery, manželka to samé,“ usmál se asi 50letý muž.