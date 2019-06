Eva Štíbrová Dolejšová prošla téměř všemi odděleními bibliotéky. „Šla jsem náhodou kolem knihovny, kde byl inzerát, že někoho vezmou. Tak jsem tam vlezla, a už nevylezla,“ směje se autorka.

Kniha Já a moji muži vyšla v nakladatelství Euromedia group na konci května. Už jste ji stihla pokřtít v litoměřické knihovně, kde pracujete.

Nebyl to můj nápad, uvrtaly mě do toho kamarádky. Ředitel knihovny tu myšlenku uvítal a nakladatel byl také rád. Měla jsem hrozné nervy, stydím se mluvit na veřejnosti. Nakonec to bylo fajn, přišlo spoustu mých přátel i lidé, které vůbec neznám.

Vystupovala s vámi Monika Trčková. O koho jde?

Je to vztahová koučka, která se zabývá partnerskými vztahy. Její povídání mělo velký ohlas a vhodně provázelo čtení z mé knihy. Potěšilo mě, že se jí líbila. Prý dlouho nečetla nic tak vtipného, napsala mi spontánně v esemesce ještě předtím, než do Litoměřic přijela.

Jak jste zvládla autorské čtení před plným sálem knihovny?

Byla jsem hodně nervózní. Naštěstí přijeli ředitel nakladatelství Euromedia Antonín Kočí a redaktor Jakub Hladík a ti mi moc pomohli. Každý jsme četli jednu postavu. Byl to spontánní nápad, nenacvičovali jsme si to předem, ale myslím, že se to vydařilo.

Jak dlouho jste knihu Já a moji muži psala?

Myšlenku na ni jsem měla v hlavě hodně dlouho. Jeden večer jsem si sedla a začala psát. Trvalo to půl roku. Je částečně autobiografická. Hlavně co se týče dětství a dospívání. Zbytek je kompilace příběhů, které jsem posbírala od svých kamarádek a známých. Většinu mužů ani neznám. To, jak se odvíjí příběh hlavní hrdinky, je čirá fabulace.

Pro koho jste psala?

Je to knížka především pro ženy. Že by si ji chtěli číst i muži? Proč ne, i 30letý redaktor, který se jí věnoval, se prý bavil. Proti mužům tam vlastně nic není. Bez nich by byl život fádní, asi bychom se nudily. A určitě jsou i ženy, které mají negativní vlastnosti.

