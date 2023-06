Za 50 korun zaparkujete v Milešově a za hodinu a půl jste na vrcholu Milešovky

/FOTO, VIDEO/ Je půl jedenácté dopoledne, víkend, a na parkoviště v Milešově zajíždí další osobní auto. Aktuálně je jedenadvacáté. Během chvíle najíždí další a další a parkoviště se pomalu plní. V Milešově přitom už několik let hoří spor o místa k parkování. Turisté ale i navzdory tomu do obce míří a jejich cíl je jasný. Milešovka. Na vrchol Milešovky to z Milešova zvládne průměrně zkušený turista zhruba za hodinu a půl.

Cesta na Milešovku z Milešova | Video: Deník/Topi Pigula

Pře o parkování v Milešově je dlouhodobá, trvá už několik let. Donedávna tam turisté stáli místním pod okny, dnes už je situace jiná, ale dál parkování v obci vyvolává emoce. Jedna skupina lidí by parkoviště ráda viděla na obecním pozemku v lokalitě, které se říká staré hřiště. Druhé vyhovuje aktuální stav, který nasměruje auta k současnému fotbalovému hřišti, kde je soukromý pozemek a za parkování se tam vybírá padesátikorunový poplatek. Odpůrcům současného stavu vadí, že auta musí k odstavné ploše projet skrz celý Milešov. Vadí jim také, že peníze za parkování nejdou obci. Parkoviště je navíc v bezprostřední blízkosti dětského hřiště. Na výstavbu obecního parkoviště přitom chybí peníze, obec se ani po letech diskuzí k vybudování vlastního parkoviště neodhodlala. Spor pod Milešovkou. Turisté parkují u soukromníků, obec z toho nic nemá Starosta Velemína Petr Křivánek, pod který Milešov spadá, upozorňuje na to, že ani současná odstavná plocha není oficiálně parkoviště, ale je to soukromý pozemek. „Nevybírá se za parkování, ale za průjezd soukromým pozemkem,“ řekl starosta Petr Křivánek. Na parkovacím automatu je skutečně místo poplatek za parkování ručně napsáno „vjezd s poplatkem“. Reportér Deníku se ptal několika řidičů zda ví, kde zastavili. Všichni odpověděli, že na placeném parkovišti, což potvrzuje i dopravní značka na začátku odstavné plochy. Výstup na Milešovku Ale pojďme zpět na Milešovku. Po hodině a půl procházky se objevíme na vrcholu. Kolem poledne tam odpočívají a kochají se výhledem desítky lidí, a další desítky, včetně supících cyklistů, k vrcholu míří. Samotný vrchol Milešovky v nadmořské výšce 837 metrů je vyhledávaným turistickým cílem. Jednak je relativně snadno dostupný hned z několik míst v okolí a navíc se jedná o nejvyšší horu Českého středohoří, což výstupu dodává image sportovního výkonu. Občerstvit se můžete v horské boudě. „Všechno točíme jen do čtyřdecových kelímků,“ řekla pohledná slečna za barem. Týká se to piva i limonády. Neprůjezdná, neprůchodná. Deset let po sesuvu se na trati 097 nezměnilo nic Na vrcholu je kromě horské boudy s pevnou otevírací dobou i Veberova nouzovna. Ta slouží jako útulek pro ty, kdo se na vrchol „vysápou" v noci, aby si vychutnali východ slunce. „To jsem vůbec netušila, že tady něco takového je,“ řekla překvapená asi čtyřicetiletá turistka poté, co si prohlédla prostor, kde je možné pod střechou přespat ve vlastním spacáku. Projekt nouzovny, která slouží od roku 2020, realizovala Destinační agentura České středohoří. Její kapacita je 10 osob, ale v nouzi tam může přenocovat i o něco víc lidí. Svým názvem odkazuje na Antonína Vebera. Tento milešovský hostinský měl smysl pro podnikání, a někdy okolo roku 1825 si vyprosil povolení k prodeji občerstvení na vrcholku Milešovky, která jako jediná v Českém středohoří přesahuje výšku 800 metrů. Právě díky němu se začala psát tradice občerstvení na Milešovce. „Veber stavbu postupně rozšířil na dvě prostorné jídelny, několik chat, kapličku a malý obchod. Dokonce nad triangulačním bodem postavil čtyři metry vysokou kamennou rozhlednu, kterou až do konce 19. století využívali nejen četní turisté, ale i zeměměřiči,“ píše podrobnosti web Krásné Česko. Národní přírodní rezervace Milešovka



Milešovka je z hlediska ochrany přírody vyhlášená jako národní přírodní rezervace (NPR), kterou obdivoval jak světoznámý literát Johann Wolfgang Goethe, tak přírodovědec Alexander Humboldt. Její první ochranu vyhlásilo 25. 9. 1951 Ministerstvo školství, věd a umění Československé republiky. Tehdy se z Milešovky stala státní přírodní rezervaci Milešovka. Dnes má NPR celkovou rozlohu 58,94 hektaru. „Součástí chráněného území nejsou vrcholové partie zastavěné turistickými objekty a observatoří Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, která je od založení v roce 1905 nejstarší horskou meteorologickou stanicí s nepřetržitým záznamem na území Čech. Předmětem ochrany území jsou na Milešovce přirozené lesní porosty, kamenité sutě, skalní výchozy a panonské skalní trávníky se vzácnou květenou,“ napsal přírodovědec Vlastislav Vlačiha v časopise Ochrana Přírody.

