Roudnice nad Labem - Půl roku byl nejvyšším úředníkem radnice v Roudnici nad Labem, nyní z funkce tajemníka městského úřadu Milan Moučka odchází.

Roudnice nad Labem. | Foto: archiv

Pracovní poměr ukončí dohodou k 31. květnu. Sdělil to Tomáš Pokorný z Městského úřadu v Roudnici nad Labem. Od 1. září by měl Moučku nahradit nový tajemník na základě již vyhlášeného výběrového řízení. Do jmenování nového tajemníka v Roudnici nad Labem vykonává podle zákona o obcích tuto funkci starosta města, a to bez nároku na jeho mzdu.

„Veškerý výkon státní správy a samosprávy do nástupu nového tajemníka vedu já,“ sdělil starosta města a nyní i tajemník Josef Bakeš. „Je to sice nárůst práce a odpovědnosti, ale mám úplný přehled o všem a navíc mě tato práce baví,“ dodal.