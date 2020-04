Několik dobrovolníků má v tomto období plné ruce práce se záchranou migrujících žab, které se ze svých zimovišť vydávají za rozmnožováním.

Pracovníci CHKO pomáhají žábám při migraci u Milešova | Foto: Deník/Karel Pech

Aby obojživelníci neskončili pod koly jedoucích aut, staví jim do cesty zábrany, ke kterým umisťují kyblíky, do nichž žabky napadají. Následně je přenesou do blízkého rybníku. Na Litoměřicku je takových bariér postaveno několik. Například u Milešova, Třebušína nebo u Habřiny.