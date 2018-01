Michal Horáček odvolil v Roudnici s optimismem

Roudnice nad Labem - „Byl bych rád, kdyby demokracie měla demokraty, čili aktivní lidi, kteří tu demokracii provozují. Prosím vás, přijďte volit,“ vzkázal lidem jeden z devíti kandidátů na prezidenta Michal Horáček ve volební místnosti v Roudnici nad Labem.

Na otázku k volebním debatám Drahoše se Zemanem odpověděl, že byl svědkem pouze jediné. „Ukázalo se, jak je důležité, abychom měli veřejnoprávní média. Teprve na České televizi jsme se mohli dozvědět, co si oba dva kandidáti myslí o podstatných věcech.“



V tuto chvíli je prý plný emocí a nadějí spojených s volbou. „Uvidíme, jak to dopadne. Nevylučuji ale, že se v budoucnu budu nějak politicky angažovat. Rozhodnu se podle toho, jak volby dopadnou,“ řekl Horáček.



Posledních 14 dní mezi oběma dvěma koly volby, ale i měsíce před kolem prvním ho povzbudily. „Vedly se vážné a korektní debaty k věci. Můžeme na sebe být docela pyšní a doufám, že to předznamenává větší politickou kulturu do nadcházejících let.“



Vítěze si netroufl odhadnout. „Myslím si ale, že nebude mít oproti poraženému víc než 1,5 procenta. Proto je tak důležité, aby lidé k volbám přišli.“