Cílem novinky je větší plynulost dopravy a dojde také ke zkrácení dojezdových časů. Město současně řeší možnost zajíždění autobusových linek ke koupališti na Písečném ostrově. „Největším problémem je samozřejmě místo na otáčení. Nyní se snažíme vymyslet, jak by to bylo možné technicky, dopravně i organizačně. Ale myšlenka, že by lidé ze sídlišť mohli nechat své vozy doma a dopravit se na koupaliště i zpět hromadnou dopravou, je velmi zajímavá. Nevíme zatím, zda se všechny problémy podaří vyřešit, ale pokud ano, autobusy by na Písečný ostrov jezdily samozřejmě jen během letních měsíců,“ vysvětlil litoměřický místostarosta Lukas Wünsch.