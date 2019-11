Předvánoční čas není pro děti z mateřinky v Milešově jen o nedočkavém očekávání nadílky od Mikuláše a dárků pod stromečkem. V tuto dobu už pravidelně navštěvují také seniory z tamního domova důchodců.

Ladislava Malíková, ředitelka Základní a mateřské školy ve Velemíně, pod kterou milešovská školka patří, uvedla, že děti chodí do domova na zámku běžně. „Když domov pořádá nějaké akce, tak se jich děti účastní. Babičky a dědečky potěší kulturním programem, který si pro ně připraví. Zrovna tak i senioři, kterým to zdravotní stav dovolí, navštěvují mateřinky v Milešově i ve Velemíně,“ popsala Ladislava Malíková s tím, že většinou se tak děje právě v předvánočním čase.

Společná besídka s pohoštěním, písničkami a tancem, jež si děti předem nacvičí, je pro seniory vítaným zpestřením. Jako vzpomínku na společně strávený čas pak děti babičkám a dědům věnují vlastnoručně vyrobená vánoční přání. „To je jedna část této naší spolupráce. Další program pořádáme před Vánoci pro seniory také v motorestu ve Velemíně. Tady se koná každoroční sraz seniorů nejen z domova, ale i z celé obce a okolí. Děti si společně s učitelkami vždy připraví kulturní program,“ doplnila ředitelka.

Propojení generací

K propojení generací dochází pravidelně také v Litoměřicích. Akce Opět spolu, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne žen, je setkáním dětí z Centra pro zdravotně postižené Srdíčko a seniorů z Domova na Dómském pahorku. Senioři i děti předvedou své dovednosti a potěší se navzájem zpěvem, tancem i recitací. „Obyvatelé domova i děti se na společnou oslavu vždy těší. Svá kulturní vystoupení pečlivě připravují. Obě skupiny si o příjemných zážitcích ještě dlouho povídají,“ shodly se už dříve ředitelka centra Srdíčka Ivana Humlová i vedoucí domova Jitka Věrnochová. Akce navázala na mezigenerační projekt Mosty z hudby, jehož cílem byla podpora mezigeneračního setkávání.

