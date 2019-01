Litoměřice - Smlouva s Autobusy Karlovy Vary od července je podepsána. TD Bus ale nevyjede už od února.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (uprostřed) podepsal smlouvu s dopravcem na provozování MHD na dalších deset let. | Foto: Deník/Karel Pech

Uf, oddechli si litoměřičtí radní při podpisu. Stvrdili jím, že na dalších deset let mají Litoměřice nového provozovatele městské hromadné dopravy. Je jím společnost Autobusy Karlovy Vary (AKV), jejíž vozy začnou město brázdit od července. Dosavadní dopravce TD Bus však vypověděl smlouvu o zajišťování MHD v Litoměřicích už k poslednímu lednu.

Kdo a jak bude lidi vozit od února do konce června, je zatím s otazníkem.

O veřejnou zakázku na provozování dopravy v okresním městě nebyla zrovna rvačka. „Přišla jediná nabídka od dopravce Autobusy Karlovy Vary, která splnila všechny podmínky města včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny,“ popsal při středečním slavnostním podpisu smlouvy s karlovarskou společností právník města Pavel Koukal z brněnské advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři.

Starosta Litoměřic připomněl, že najít veřejného dopravce je v současnosti těžké v celé republice. „Jsme velice rádi, že se po několika letech podařilo podepsat smlouvu s novým dopravcem. Věřím, že nám to bude fungovat, smlouva dostatečně zajišťuje oboustrannou spolupráci tak, aby ani z jedné strany nedocházelo k žádným excesům,“ připomněl Ladislav Chlupáč.

AKV zajišťují zhruba čtvrtinu výkonů veřejné dopravy v Ústeckém kraji. „Jsme rádi, že jsme uspěli i v Litoměřicích, těšíme se na spolupráci,“ uvedl ředitel a člen představenstva společnosti Zdeněk Suchan.

Objednávky autobusů

Firma se po podpisu smlouvy na litoměřické radnici vrhne do objednávky autobusů. Může to být zatěžkávací zkouška, kapacita výrobců těchto vozů je v současnosti překročená. AKV mají zajistit při zahájení služby dva nové nízkopodlažní autobusy, ostatní nesmí překročit stáří vozidla 60 měsíců, a to po celou dobu 10letého plnění smlouvy.

Stávající provozovatel MHD ve městě TD Bus žehral na nedostatek šoférů. Personální otázku musí karlovarská společnost řešit také. „Nebude to jednoduché, ale máme vytvořený základ,“ věří Suchan, podle kterého jsou AKV i kvůli tomu v kontaktu s novou Dopravní společností Ústeckého kraje. Ta po TD Bus od nového roku převzala příměstskou linkovou dopravu také na Litoměřicku. Nový provozovatel chce ve městě zřídit i vlastní kancelář.

TD Bus skončí ve městě k 31. lednu. Desetiletá smlouva s AKV ale řeší provoz MHD v Litoměřicích až od července. Nový dopravce je ochoten převzít MHD už od února, aby nedošlo k přerušení této služby pro občany. Kapacitní a technické důvody mu však zatím vzhledem ke krátké době zbývající do zahájení provozu neumožňují zajistit provoz v takovém rozsahu, jako tomu bylo dosud. „S největší pravděpodobností bude třeba na přechodnou dobu omezit provoz některých spojů, především ve večerních hodinách. Společnost má totiž nyní k dispozici méně řidičů, než kolik jich je třeba při stávajícím rozsahu jízdních řádů. Jde o nouzové řešení v režimu mimořádné situace, které by nemělo trvat po celé přechodné období pěti měsíců,“ vysvětlil možné dočasné řešení vedoucí odboru dopravy města Jan Jakub. Zajištění provozu v tomto dočasném období je však prozatím stále ještě ve fázi příprav a jednání.

Smlouvu s městem k dřívějšímu termínu, než bylo dohodnuto, vypověděl sám TD Bus. „Důvody byly personální, technické i finanční,“ popsal Jakub. Město ale mělo s plněním smlouvy tímto dopravcem potíže, krok tedy spíše přivítalo.

MHD v Litoměřicích se má zkvalitnit a rozšířit. „Lidé se tak autobusem dostanou i na místa, kde dřív ta možnost nebyla,“ zmínil Chlupáč.

TD Bus v uplynulých dnech vypověděl smlouvu o provozování MHD také v Lovosicích. Podle mluvčí města Ivany Kocánkové společnost na vysvětlenou uvedla, že není nadále schopna zajistit její provoz z důvodu neudržitelného podfinancování dopravy vzhledem k legislativnímu navýšení mezd zaměstnanců v dopravě. „Zvažují se různé varianty a možnosti, vedení města jedná s dopravci,“ popsala aktuální stav Kocánková.