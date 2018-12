Město Štětí hledá deset problémů, které nejvíce trápí obyvatele

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 23 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: hledáme posilu do našeho týmu - KUCHAŘE.Praxe není nutná, rádi si Vás zaškolíme., Požadujeme flexibilitu, zájem učit se nové věci, samostatnost a znalost české kuchyně., Nabízíme práci na HPP, nebo na poloviční úvazek, v nadstandardně vybavené kuchyni a přátelském kolektivu, zajímavé finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky v pá od 9:00 do 11:00, nebo od 14:00 do 16:00 hod, nebo osobně v pá od 9:00 do 11:00 hod.. Pracoviště: Zámecké vinařství třebívlice s.r.o. - provozovna třebívlice, Masarykova, č.p. 166, 411 15 Třebívlice. Informace: Patrik Šebesta, +420 731 199 891.