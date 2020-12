Nájemné ve výši přibližně 456 tisíc korun, které měla za říjen až prosinec městu Litoměřice odvést společnost Zahrada Čech, zastupitelé odpustili. Důvodem žádosti o prominutí nájemného z areálu výstaviště je pandemie koronaviru a vládní nařízení, která znemožnila uskutečnit většinu letošních plánovaných akcí, a s tím spojené mnohamilionové ztráty.

Tradiční zahradnický veletrh Zahrada Čech 2020 otevřel v pátek návštěvníkům svoje brány. | Foto: Deník/Karel Pech

Litoměřický radní a místostarosta Lukas Wünsch, který je zároveň jednatelem Zahrady Čech, kde má město padesátiprocentní podíl, uvedl, že vládní restrikce způsobily společnosti velkou škodu. „První uspořádanou letošní akcí a zároveň i poslední byla zářijová výstava Zahrada Čech. Do roku 2019 tuto akci navštěvovalo každý rok 80 až 90 tisíc lidí a posledních pět let počet návštěvníků rostl. Letos to bylo pouhých 55 tisíc,“ připomněl Wünsch s tím, že společnost se snažila získat finanční pomoc i z různých dotačních covid titulů.