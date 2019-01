Lovosice /ANKETA/ – Novým logem města Lovosice se stal modrý motiv zobrazující radniční věž, která vrhá stín a vytváří tak velké písmeno „L".

Lovosičtí si v anketě vybrali nové logo města. | Foto: archiv

V anketě o tom rozhodli sami obyvatelé města. Dohromady přes facebookové stránky a web města hlasovalo 181 lidí. Modré logo získalo 85 hlasů. Na druhém místě pak zůstalo logo znázorňující horu Lovoš a meandr řeky Labe u Lovosic.

Druhý návrh získal dohromady 76 hlasů. Zbylých 20 hlasů obdržel poslední návrh symbolizující horu Lovoš zrcadlící se v bobuli vína.

Logo nenahrazuje znak města. Ten bude stále používán na oficiálních dokumentech starosty a městského úřadu. Důvodem vzniku loga města je zviditelnění Lovosic.

„Městské znaky nejsou tak zapamatovatelné, jsou si navzájem velmi podobné a právě používání loga by tomuto mělo zabránit,“ uvedl Vojtěch Krejčí, ředitel Kulturního střediska Lovoš.

