Město Litoměřice ocenilo sedmnáct Srdcařů, kteří nezištně pomáhají

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojní inženýr 30 000 Kč

Ostatní strojní inženýři Vedoucí projektu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 43000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: CO BUDETE DĚLAT, , • Řídit zajímavé projekty pro světoznámé klienty s finálními destinacemi po celém světě , • Podílet se na projektech pro energetický, potravinářský nebo podmořský průmysl, • Mít odpovědnost za projekty od počáteční fáze projektu až po konečnou expedici a fakturaci, • Každodenně využívat angličtinu slovem i písmem , • Budete mít různorodé zaměstnání a řešit nové výzvy , , CO BY VÁM NEMĚLO CHYBĚT, • Minimálně SŠ technického směru , • Orientace ve strojírenské výkresové dokumentaci, • Praxe na pozici projektového manažera nebo obdobné pozici, ale vítaný je i šikovný absolvent, • Komunikativní znalost anglického jazyka , • Znalost práce s MS Office (především Excel) , • Samostatnost, smysl pro odpovědnost , , CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT, • Zajímavé platové ohodnocení dle Vašich zkušeností a praxe , • Dovolená nad rámec zákona, • Kvartální odměny, kvartální večeře, • Flexibilní začátek/konec pracovní doby, • Firemní kurzy anglického jazyka, • Dotované závodní stravování, finanční odměny za jubilea, • Přátelský kolektiv a práci v renomované společnosti ve svém oboru , • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu. Pracoviště: 2 jcp a.s. - račice, 411 08 Štětí. Informace: Kristýna Štorková, +420 725 506 050.