Město Litoměřice ocenilo činnost dobrovolníků

Litoměřice - Na radnici přijaly pozvání téměř tři desítky dobrovolníků.

Dobrovolníci Hospice sv. Štěpána spolu s koordinátorkou Dagmar Pelcovou.Foto: Anna Hrochová

Zdenka Skálová se dobrovolnické činnosti věnuje 16 let. Nepřipadá jí na tom nic neobvyklého, bere to jako součást svého života. A přitom svým jednáním pomohla rozjasnit tváře již stovkám lidí. Zdenku i další téměř tři desítky dobrovolníků z Litoměřic vedení města pozvalo na slavnostní předání ocenění dobrovolníků. Chtělo jim tak vyjádřit svůj dík, dát jim najevo, že si jejich činnosti váží.



„Pomáháte dobré věci, potřebným lidem. Víme, že tak činíte bez nároku na jakoukoliv odměnu, bez očekávání slov díků. Přesto vám vyjadřujeme náš dík. Ceníme si vás,“ uvedl místostarosta Pavel Grund při zahájení slavnostní akce v obřadní síni litoměřické radnice.

Dobrovolníci za svou činnost kromě slov díků obdrželi půlroční permanentku do krytého bazénu a sauny, aby mohli také sobě dopřát zaslouženou péči.

„Darujete svůj čas, který byste mohli využít tisíce jinými způsoby. To je nedocenitelné,“ přidal se tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

Ten před zakončením formální části události předal ještě jedno ocenění, a to z vlastní iniciativy. „Sám jsem mohl nedávno poznat, jaké je to být oceněn a získal poukaz na zájezd. Rozhodl jsem se jej však věnovat dál, a to právě jednomu z těchto dobrých lidí,“ vysvětlil svůj záměr a poukaz na pobyt předal dobrovolnici z Hospice sv. Štěpána.

Kromě dobrovolníků ocenění obdržely za svou činnost dvě koordinátorky dobrovolníků, Dagmar Pelcová z Hospice sv. Štěpána a Veronika Vedejová z Diecézní charity Litoměřice.

Město kromě této aktivity dobrovolnickou činnost každoročně podporuje finančně. „Uvědomujeme si potřebnost těchto lidí. Na dobrovolnictví proto vyčleňujeme z rozpočtu částku v hodnotě 150 tisíc korun,“ sdělila přítomná vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

Akce proběhla v organizaci Zdravého města Litoměřice (ZM) za účasti i jeho zástupců, koordinátorky ZM Ireny Vodičková a politika ZM Petra Hermanna.

Anna Hrochová