Města a obce zkoušejí různé způsoby, jak lépe komunikovat s občany. Možností je mnoho. Mobilní telefon má dnes v podstatě každý a aplikací nabízejících okamžitou distribuci informací je bezpočet.



Mezi města, která mají informační systém na vysoké úrovni, patří Litoměřice. O aktuálním dění lidi informují pomocí Radničního zpravodaje, na webu i v podobě několikrát denně vydávaných tiskových zpráv nebo služeb regionální televize. Každé pondělí také město bezplatně rozesílá asi 700 uživatelům informace prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas.

Velmi aktivní je rovněž na Facebooku, kde zveřejňuje důležité servisní informace, plánované akce ve městě, fotogalerie a videoreportáže. „Díky Facebooku má město možnost prezentace, okamžitého informování o aktualitách, ale také získávání zpětné vazby. Uživatelé Facebooku totiž komentují jednotlivá témata a zasílají podněty,“ vysvětluje mluvčí Litoměřic Eva Břeňová.

I přesto však město stále hledá možnosti, jak své služby ještě zdokonalit. „Neustále se vzděláváme a informujeme o fungování sociálních sítí, protože je to oblast, která se každým dnem vyvíjí,“ doplňuje Eva Břeňová.



Asi nejpoužívanější aplikací ke komunikaci směrem k občanům je Mobilní rozhlas. Dobré zkušenosti s jeho vyžíváním mají v Hrobu na Teplicku. „Mobilní rozhlas u nás využívá několik stovek obyvatel a osvědčil se nám. Především starší generace ho oceňuje. Facebookový profil využívají hlavně ti mladší,“ připomíná starosta Hrobu Jiří Fürst.

Obyvatelé města také hojně hledají informace na oficiálním hrobském webu. „O tom, že lidé stránky navštěvují, víme, protože kdykoli se nám povede nějaký ten překlep, tak nás na to občané upozorňují,“ dodává s úsměvem starosta Jiří Fürst.

I Ústí nad Labem používá nepřeberné množství informačních kanálů. Samozřejmostí je městský rozhlas a služby kabelové televize. „Vyžíváme internetové stránky nebo facebookový profil města. Pomocí mobilních aplikací zase lze například platit za parkování,“ říká mluvčí magistrátu Romana Macová.

Zajímavostí však je, že v Ústí nevyužívají služby Mobilního rozhlasu. „Informace přímo do mobilu zasíláme občanům pomocí služby VISO (Varovný a informační systém obyvatelstva), a to pouze v krizových situacích. Nechceme obyvatele obtěžovat a SMS zprávami například budit po noční směně,“ dodává Macová.



Systém komunikace s občany vylepšili v březnu v Lovosicích. Kromě Mobilního rozhlasu nabízejí i aplikaci Zlepšeme Česko, jež umožní dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy a výpadky energií nebo kulturní a sportovní akce přímo do mobilu či e-mailu.