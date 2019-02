V Roudnici nad Labem bojují s přemnoženými holuby. Nejvíce opeřenců zaznamenali na sídlištích. V ulici Alej 17. listopadu se proto objevilo odchytové zařízení. Další dvě speciálně upravené zkrácené klece firma umístila do konstrukce mostu Ervína Špindlera. Cílem je předejít škodám na památkách i dalších stavbách.

„Odchyty se provádějí pomocí speciálních zařízení a důležitý je především výběr míst pro jejich instalaci. Zde je potřebná spolupráce více složek: odchytové služby, našeho odboru i majitelů objektů,“ vysvětlila Milena Nováková z odboru životního prostředí roudnické radnice.

Dalším významným faktorem úspěšnosti celé akce je stanovení doby odchytů, způsob navedení holubů do zařízení a intervaly odběru odchycených jedinců, včetně zajištění jejich likvidace asanačním zařízením.

Potíže s přemnoženými ptáky hlásí i ze Štětí nebo z Bohušovic nad Ohří na Litoměřicku. Ve Štětí se s holuby potýkají nejen na veřejných prostranstvích, ale problémy hlásí i majitelé bytů v bytových domech ve městě. „Odchyt do odchytových klecí provádíme každý rok v období od ledna do března. Problém ale máme s umísťováním klecí na vhodná místa, kde se holubi nejvíce vyskytují. Moc jich není,“ popsal František Zwettler z městského úřadu ve Štětí.

V zimních měsících nemají holubi tolik přirozené potravy a je proto snazší je nalákat do odchytových klecí na zrní. V Bohušovicích nad Ohří se loni v říjnu rozhodli redukovat stavy holubů ne odchytem, ale odstřelem. Ten provedl zdejší myslivecký spolek. „Tady by to bylo také potřeba. Náměstí Čs. armády je holuby zamořeno. Létají až do oken, všude peří a trus. Je to pohroma,“ napsala na facebookové stránce města Terezín Lucie Lorencová.

Nedbalí majitelé objektů

Důvodem přemnožení je podle předsedy Oblastní spolku Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů Louny Josefa Touška především to, že majitelé nemovitostí nezamezují holubům hnízdění na půdách a v uzavřených prostorech. „Pokud mohou holubi hnízdit pod střechou, nemá na ně vliv například počasí, kdy jim třeba bouřka strhne hnízda nebo chladné počasí vyhubí holoubata. Jsou též více chráněni před predátory,“ přiblížil Toušek.

Ten doporučuje, aby majitelé domů zamezili holubům přístup do podkroví a půd, vybírali hnízda a používali krmiva, které dokážou holuby sterilizovat. „V dřívějších dobách se holoubata běžně vyskytovala na jídelníčku a tím se též redukoval jejich stav. Holubí maso je totiž dietní, chutné a patřilo mezi vybrané lahůdky. S větší osvětou ohledně přenosu chorob od holubů se od toho upustilo, a i to zapříčinilo jejich přemnožení,“ podotkl chovatel holubů.

Městské populace holubů jsou pro lidi významným zdrojem různých alergenů a mohou se podílet i na přenosu některých zoonoz, což jsou onemocnění přenosná na člověka. Holubi mohou přenášet ptačí tuberkulózu, klíšťovou encefalitidu či toxoplazmózu.

„Nemocní či mrtví holubi se snadno stanou kořistí koček, které jako další hostitelé mohou přenést nákazu na člověka, případně na další zvířata,“ popsal veterinář Peter Lizoň.