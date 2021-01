Měření tloušťky ledu pravidelně provádějí policisté z poříčního oddělení. V zimní sezoně navštěvují oblíbená místa na zamrzlých jezerech, rybnících a řekách, kde se shromažďuje větší množství lidí kvůli bruslení, hokeji a dalším aktivitám. "V letošním roce probíhá měření na vodních plochách v okresech Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Děčín a Most. Provádí se sondáží ve vzdálenosti 1 metr, 5 metrů a 20 metrů od břehu na vytipovaných vodních plochách," vysvětlila policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Výsledky měření najdete

na stránkách policie.cz.

Při měřeních v posledních dnech policisté zjistili, že na většině vodních ploch je led tenký, bořící se a jeho tloušťka se pohybuje od jednoho do deseti centimetrů. To je pro pohyb po něm málo a hrozí proboření člověka do ledové vody.

Jeden centimetr byl v minulých dnech například na Píšťanském jezeru. Pět centimetrů ukázalo měření ve středu 20. ledna na veslařském kanálu v Račicích.