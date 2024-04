Další ročník policejní akce Speed Marathon vypukne už tento pátek, 19. dubna. Dopravní policisté vyrazí na stovky míst po celé republice, aby kontrolovali rychlost projíždějících automobilů. Číhat budou i na Litoměřicku a Podřipsku. A jako obvykle dali předem vědět, kde hlídky budou.

Akce s názvem Speed Marathon proběhne v pátek a je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů. „Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne,“ upřesnila policejní mluvčí Hana Rubášová.

S výběrem rizikových úseků, kde budou hlídky měřit rychlost automobilů, tak pomohla i veřejnost. Lidé hlasovali do konce března.

Kde budou policisté v pátek měřit rychlost na Litoměřicku: Litoměřice, ulice Pokratická

Litoměřice, ulice Plešivecká

Litoměřice, ulice Štursova

Terezín, ulice Kréta

Dolánky n. O., silnice II/608

Nové Dvory, příjezd od Chvalína

Roudnice n. L., ulice Neklanova k ulici Okružní

Nížebohy, silnice II/246

Doksany, silnice II/608

Brozany n. O., ulice Doksanská a Voborského

Třeboutice, silnice II/261

Encovany, příjezd od Hrušovan

Roudnice n. L., třída T. G. Masaryka

Černouček, směr Ledčice

Straškov-Vodochody, směr Loucká u ZŠ

Roudníček, směr Kostelec n. O.

Kostelec n. O., od Roudníčku

Radovesice, silnice II/246

Evaň, silnice II/237 směr Louny

Chotěšov, ulice Lovosická

Tak měřila policie při Speed Marathonu loni v Doksanech:

Celou řadu nápadů, kam by měly hlídky zaměřit svou pozornost, přinesli i čtenáři Litoměřického deníku k výzvě na facebookovém profilu. „V Žalhosticích kamiony snad ani nepřibrzdí do zatáčky pod most. A pak směr Píšťany - Žalhostice. Člověk nemůže jít s dítětem nebo projet viadukt,“ posteskla si uživatelka Klára. „U nás v Dolánkách nad Ohří to samé. A ještě na vás troubí, že jedete předepsanou rychlostí,“ přisvědčila čtenářka Markéta.

Čtenář Matěj vidí problémy v žitenické aleji. „Tam furt někdo lítá jak smyslů zbavený,“ napsal pod výzvu Deníku. A Vladimír zase v Mšeném-lázních na výjezdu na Ředhošť u fotbalového hřiště. „Nedávno tam bylo naměřeno vozidlo 114 km/h,“ zlobí se.

Podle uživatelky Renaty řidiči nedbají na maximální povolenou rychlost v Litoměřicích od Tyršova mostu směrem na Mlékojedy. A Tesa upozorňuje na cestu od zahrádek na Bídnici směrem k bývalým radobýlským kasárnám. „Většinou to profrčí a ani nezmírní, když projíždějí kolem cedule Litoměřice. A není tam ani nikde přechod,“ vadí jí.

