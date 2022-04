Jak přiblížil správce areálu Jan Kotěra, nápad vzešel od roverů, tedy dospívajících skautů, kteří přišli s myšlenkou nabídnout jako pomoc právě ubytování. Do menší z budov, kde jsou k dispozici čtyři pokoje, společenský sál, společná kuchyňka a sociální zařízení, by se podle odhadu Jana Kotěry mohlo vejít deset až dvanáct lidí.

„Je to obyčejná turistická ubytovna, kde se delší čas příliš nového nedělalo. V každé z místností proto byly potřeba nějaké úpravy. V pokojích jsme měli naštěstí už hotové nové podhledy, vymalováno a nové podlahy. Navíc je to objekt, ve kterém se netopí, takže jsme do pokojů a sociálek museli sehnat alespoň elektrické přímotopy,“ popsal Kotěra s tím, že veškeré práce prováděli skauti svépomocí.

Nutné bylo sehnat nábytek a vybavení kuchyně a domácnosti. To se skautům podařilo i na základě výzvy, kdy jim dárci potřebné věci darovali. „Výrazně nám pomohl Nadační fond BigMat, díky kterému máme nové obkládačky a skříně, které nám zoufale chyběly,“ poznamenal Kotěra. V současné době ještě shání sedací soupravu a případně menší stolek.

Prostory chtějí mít skauti připravené do tohoto čtvrtka, poté je nabídnou prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Vzhledem k tomu, že základna je na poměrně odlehlém místě, kam nezajíždí veřejná doprava, upozornili KACPU už dopředu, že ubytovna bude vhodná především pro lidi s vlastním autem.

Pomocnou ruku lidem prchajícím před válečným konfliktem, mezi kterými jsou hlavně ženy s dětmi, podali i skauti v Roudnici nad Labem. Tamní středisko Říp nabídlo dětem, které musely narychlo opustit své domovy, možnost účastnit se skautských schůzek, přičemž program je přizpůsobený podle věku dětí.

Vaše svíčková je super. Ženy a děti z Ukrajiny našly azyl v brozanském kempu

„První zájemce jsme už zaznamenali,“ poznamenal roudnický skaut Aleš Zeman, který je zároveň předsedou krajské rady. V případě zájmu jsou podle něj připravení začlenit ukrajinské děti dlouhodobě.

„Do pomoci se skautské středisko Říp zapojilo už po začátku válečného konfliktu, kdy jsme společně s městem a hasiči organizovali sbírku humanitární pomoci, například spacáků, která se následně odvážela na hranice Ukrajiny,“ připomněl Zeman.