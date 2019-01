Roudnice n. L. - Už v sobotu proběhne dvanáctý Memorial Air Show na roudnickém letišti. Na co se návštěvníci mohou těšit? Co vše se ve vzduchu objeví? Na otázky odpověděl Vlastimil Dvořák, ředitel akce.

Memoriál Air Show v Roudnici. | Foto: Deník/Karel Pech

Jak jste daleko s přípravami? Podařilo se sehnat finance na zaplacení letadel?

Vše je připraveno. Letadla jsou nasmlouvána. Máme připravený velice poutavý čtyřhodinový program. Akce nebude nijak ochuzena na atraktivnosti. Bude plně obsazena naší armádou. Dokonce tu bude i její nový dopravní letoun CASA, známý z médií. Nyní jednám o tom, aby tu i přistál, aby nešlo jen o průlety. Samozřejmě přiletí Gripeny, L-159 Alca a bojové vrtulníky. Čili Armáda ČR předvede vše, co má.

Jaká jsou další lákadla?

Air Show je vždy o historických letadlech. Letos tu bude Spitfire, Mustang, poválečná proudová dvoutrupá stíhačka Vampire, Texan T-6, cvičná mašina sovětské výroby Jak-3 a samozřejmě dvouplošník Bücker. Přilétne obdoba Dakoty LI 2. Současná letecká technika bude reprezentována akrobatickými speciály a sportovními letadly včetně bezmotorových letadel. Vše obsazeno mistry světa a mistry Evropy, kteří předvedou své umění. Největším bonbonkem je Peggy Krainz. Akrobatka, která letí připoutána na horním křídle dvouplošníku, kde cvičí při akrobacii letounu. Za letu se odváže a přeleze na spodní křídlo, kde se drží vzpěr.

Zajímavé číslo předvedou také naši parašutisté. Nejprve předvedou žebřík, kdy budou pod sebou a každý bude mít nohy na padáku parťáka pod sebou. Nakonec zůstanou jen dva. Ti se budou držet nohama, přetočí se tak, aby padali kolmo k zemi a ve finále dokonce bude jeden hlavou k zemi. Je to proti fyzickým zákonům, ale skutečně to dokáží.

Vrcholnou akrobacii předvede také mistr Evropy Martin Šonka, který podlétával mosty v RedBull Air Race. V tomto týmu bylo sedm nejlepších pilotů světa. Martin je nejen akrobatem, ale také vojenským pilotem, létá na Gripenech. Přidám se i já s parašutistou Zdeňkem Karhanem. Poletíme v letadle L-13 Blaník. Zdeněk mi vyleze až téměř na konec křídla, a pak skočí. Já ho doženu střemhlavým letem, a pak poletíme ve spirále až k zemi.

Nesmíme zapomenout, že tu vystoupí naše akrobatická skupina na Z 40, která je nejlepší na světě. Má dvacetiminutové vystoupení, při kterém letadla létají hlavami k sobě a předvádějí řadu dalších kousků, při kterých se až tají dech. Předvedou prvky, které diváci neuvidí v podstatě nikde na světě. Kromě toho tady bude výstava vojenské techniky, jak historické, tak současné. K vidění bude i polní nemocnice, která byla nasazena v Afghánistánu. Dorazit by měl také Pandur a další obrněný transportér. Věřím, že návštěvníci budou spokojeni.

Jaké bude vstupné?

200 Kč dospěláci a 50 Kč děti nad 10 let. Někomu se to může zdát dost, ale upozorňuji, že je to nejnižší vstupné ze všech leteckých dnů v České republice. Všude je dražší o 50 až 100 procent. Bereme to tak, že akci chceme přiblížit co nejvíce lidem. Předností našeho letiště je bezprostřední styk s technikou. U nás zaparkují přímo u přistávací dráhy. A letadla divákům létají přímo před nosem. To jinde není. Je potřeba zmínit, že za všech 11 ročníků se nám ani jednou nestalo, že by nevyšlo počasí. I když dvacet kilometrů odtud pršelo, u nás bylo hezky.

Kdy mají návštěvníci dorazit?

Areál bude otevřený non-stop. Program v sobotu i v neděli začíná v 11 hodin. Čtyřhodinový letový program začne v sobotu i v neděli ve 13 hodin a je po oba dny shodný. Navíc máme v areálu letiště kemp, kde se mohou návštěvníci ubytovat i na celý víkend pod stanem.

Co si budou moci lidé vyzkoušet?

Tak například Fernet tu bude mít ochutnávkový stánek zdarma. Totéž bude mít i jeden pivovar. A jinak tu bude několik trenažérů a možnost vyhlídkových letů. Ve vrtulníku, motorovém letadle, i ve stíhačce Albatros, která dosahuje rychlosti až osm set kilometrů v hodině. Vyhlídkové lety budou už v pátek odpoledne.