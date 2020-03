Dvanáctiletá Vanesa Machová ze Štětí sbírá v mažoretkovém sportu jedno ocenění za druhým. Z mistrovství světa si přivezla tři zlaté medaile. O tom, co takový sport obnáší, jak se jí ho daří skloubit se školou nebo jaká je její vysněná profese, mluvila v rozhovoru pro Týdeník Litoměřicko.

Vanesko, jsi velmi úspěšná v mažoretkovém sportu. V kolika letech jsi s ním začínala?

S mažoretkami jsem začala v šesti letech. O rok dříve mě maminka přihlásila na sportovní gymnastiku. Moje obě starší sestry do mažoretkového kroužku také chodily a já jsem s nimi trénovala už od dvou let doma a na zahradě.

Můžeš přiblížit specifika tohoto sportu, pro ty, kteří nevědí, o co se přesně jedná?

Tento sport se hodně podobá krasobruslení a moderní gymnastice s kužely a míčem. Choreografie jsou stavěné na různá témata a styly. Podle toho se vymýšlí i kostýmy. V tomto sportu už to není jen o klasické mažoretce, ale také o pompomech a twirlingu. Ve všech kategoriích (výjimkou je klasická pochodová mažoretka) se tančí různé styly tanců včetně baletu, skáče se akrobacie, která je využita i při práci s hůlkou a pompomech. Je to spíše tancování s hůlkou a pompomy.

Získala jsi také několik mistrovských titulů. Můžeš nám je připomenout?

Mistryně ČR 2018, mistryně Evropy Praha 2018, mistryně světa J.A.R 2018, mistryně ČR 2019, mistryně Evropy Chorvatsko 2019, Světový Pohár Petersburg Rusko 2019. A další cenné medaile ze soutěží po celé České republice a na Slovensku.

Který z těchto úspěchů byl pro tebe nejcennější?

Nejvíce si cením titulů z mistrovství světa, které se konalo v Jihoafrické republice v Kapském městě. Podařilo se mi přivézt třikrát zlato a jednou stříbro v kategorii kadet 8-11 let.

Co je v této sportovní disciplíně nejtěžší?

Na tuto otázku vám jednoznačně neodpovím. Každá disciplína má svá pravidla. Každým rokem jsou choreografie těžší a vymýšlejí se stále nové triky jak s hůlkou tak s pompomy. Pro mě je velká výzva akrobacie pod hůlkou, protože ve chvíli, když jste hlavou dolů, tak hůlku nevidíte. Těžké jsou i různé rollsy, což je točení s hůlkou kolem těla a několikanásobné otočky pod hůlkou.

Kolik hodin týdně přípravě věnuješ a kde probíhají tréninky?

Přes týden mám domácí přípravu. Dělám protahovací cvičení, posiluji, trénuji různé taneční prvky a vymýšlím si kombinaci gymnastických a tanečních prvků. Cvičím denně přibližně dvě hodiny. O víkendech trénuji v Novém Bydžově. Na tréninky tam dojíždí lektoři baletu, gymnastiky a latiny. To, co se naučím o víkendu, si potom doma opakuji.

Jak se Ti daří skloubit školní povinnosti s mažoretkovým sportem?'

Zatím dobře. Měla jsem vyznamenání. Když déle chybím ve škole, paní učitelky mi dají vypracovat úkoly a potom mě přezkouší.

Co tě na mažoretkovém sportu nejvíce baví?

Mě by bavil asi každý sport, ale mažoretky jsou moje srdcovka. Dělám je odmalička. Je super, když se na soutěžích potkávám s kamarádkami z jiných týmů. Při vystoupení, i když víme, že jsme soupeřky, se vzájemně podporujeme a fandíme si. Máme i spousty společných zážitků ze soutěží a jsme stále v kontaktu. Je skvělé, že jsem se díky mažoretkám podívala do některých zemí jako je Rusko, Chorvatsko, J.A.R, Slovinsko nebo Bulharsko, kde jsem mohla poznat různé památky.

Věnuješ se i jiným sportům?

Ano. Chodím do veslařského oddílu.

Co nejraději děláš ve volném čase?

Ve volném čase ráda peču a vařím, pomáhám mamince v kuchyni. Plavu, skáču na trampolíně, jezdím na kole a skateboardu. Jezdíme s rodiči nebo se starší sestrou na výlety. Pohrávám si s točením reklam. V zimě ráda bruslím. Před spaním si čtu knihy a občas se podívám na historické nebo starší filmy a pohádky. Už jsem teta a docela si to užívám.

Budeš se v nejbližší době účastnit nějakých soutěží? Kde?

Rozhovor děláme v čase, kdy je vše zakázané. Ale samozřejmě, pokud se vrátí vše do normálu, jsou soutěže před námi. Například Mistrovství České republiky v Hradci Králové, Mistrovství Evropy ve Slovinsku a Mistrovství světa v Kazachstánu.

Už víš, kam zamíříš po základní škole?

Po ukončení základní školy bych chtěla jít na taneční konzervatoř a po té vystudovat pedagogickou fakultu

Jaká je tvoje vysněná profese?

Chtěla bych dělat muzikál, tančit a hrát v divadle a filmu. Později, až nebudu moct tančit, bych chtěla učit na základní, střední nebo na základní umělecké škole.

Vanesa Anna Machová

• Pochází ze Štětí, je jí 12 let

• Záliby: Tanec, akrobacie, gymnastika, mažoretky, veslování, plavání, bruslení. Jakýkoli druh pohybu, protože nevydrží dlouho nikde sedět. Ráda vaří, peče a čte knížky.