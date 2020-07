„Začínáme odshora. Poté se sundá vrchní část lešení a přijdou na řadu složitější malby níže,“ poznamenala Svobodová a popsala, že ideologicky nejdůležitější část je právě kopule, kde je vyobrazené noční nebe. To může být symbol noci, tedy posmrtného života, tak i nebe, kam duše odcházejí. Pod nebem jsou znázornění také andělíčci na modrých cípech, které se střídají s hnědými cípy s ornamenty. Výmalba na bočních stěnách v interiéru pak věrně imituje mramorové kvádry.

„Vlhkost, která se sem v minulosti dostávala, malby velmi narušila. Bude například těžké dohledat dekory na modrých podkladech,“ uvedla Svobodová. Mezi malbami objevili restaurátoři i latinská slova.

Po obnově maleb se pod věž kopule vrátí také replika původního vitrážového okna. „Bylo umístěno v horizontální poloze, což nebývá úplně běžné, a mělo stejnou barvu výplní, jako mají dochované lucerny, tedy modrou a červenou,“ přiblížila Svobodová a doplnila, že práce na restauraci maleb by mohly být hotové do konce roku. Mauzoleum postavené v anticko-římském slohu na půdorysu řeckého kříže se postupně opravuje už pátým rokem.

První se rekonstruovala krytina kopule, kterou dovnitř zatékalo, poté řemeslníci opravili venkovní zdivo tvořené z pískovcových kvádrů. Jaroslav Nepovím, starosta Liběšic, kterým památka patří, uvedl, že obnova hrobky probíhá postupně. „Na opravy získáváme dotace od kraje a ministerstva kultury a přispíváme i z vlastního rozpočtu. Zatím není jasné, kdy bude kompletní rekonstrukce ukončena,“ uvedl liběšický starosta.

Zda by se v budoucnu do opravené památky, okolo které vede i turistická trasa, mohla ve vybrané dny podívat také veřejnost, starosta nevyloučil. „Rozhodně to stojí za úvahu. Byla by škoda nechat objekt zcela uzavřený,“ nebrání se myšlence Nepovím.

Státem chráněná památka, kde v kryptě odpočívá sedm členů Schrollovy rodiny, v minulosti značně chátrala. Zajímali se o ní hlavně vykradači hrobů, kteří se s vidinou bohatě obdařených nebožtíků, neštítili rozbít ani přepychové rakve a poškodit kosterní pozůstatky. Jeden z nezvaných hostů, který se do hrobky před lety vloupal, za svůj čin zaplatil životem, když spadl z lana, po kterém se přes strop pokoušel dostat zpět ven.

Mauzoleum průmyslníka Josefa Schrolla

Pohřební kaple na jižním úbočí kopce nad osadou Hradec u obce Srdov byla postavena v letech 1880-1900. Rodině Schroll patřil také liběšický velkostatek. Velkopodnikatel Josef Edler Schroll zemřel 4. října 1891 v Liběšicích. Historikové zjistili, že poslední potomek rodu žil po válce ve Vídni, zemřel a s ním vymřel i celý rod.