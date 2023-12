Lidé, kteří jsou do happeningu zapojení, usilují o změnu systému řízení mateřinek a odvolání ředitelky Moniky Mejtové. Tvrdí, že systém, v němž má 11 litoměřických školek jednu jedinou ředitelku, není efektivní a pružný. Samotná ředitelka pak podle nich vládne školkám natolik silnou rukou, že to v některých případech hraničí s bossingem.

Iniciátoři výzvy k odvolání ředitelky litoměřických mateřinek se proto chystají na zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 14. prosince chtějí upozornit na to, že město už déle než dva měsíce neřeší podstatu problému – podezření na bossing ze strany ředitelky Moniky Mejtové.

„Na začátku října jsme vedení města předali petici se sedmi sty podpisy. Žádali jsme o přešetření podezření z bossingu ze strany ředitelky Mejtové směrem k zaměstnancům. Místo toho město požádalo o kontrolu Českou školní inspekci, která vyšetřování bossingu nemá v popisu práce. Je prosinec a máme zprávy od zaměstnankyň školek, že čekání na výsledek je velmi stresující. Proč se však stále nešetří to, oč občané v petici žádají?“ ptá se další z iniciátorů Jan Kotěra.

„Hned na začátku jsme přitom městu doporučili instituci, která se na vyšetřování bossingu specializuje. Šetření by stálo nižší desítky tisíc – to si město jistě může dovolit. Dnes už bychom měli výsledek a pokud by se podezření potvrdila, město by mělo v ruce podklad pro účinné řešení,“ dodal Kotěra.

Od vedení města chtějí iniciátoři petice slyšet odpovědi a jasný plán, jak chce napjatou situaci ve školkách řešit. Jak uvedl místostarosta Jiří Adámek, tak město chystá systémové změny v organizaci mateřských škol. „Jde například o posílení kompetencí vedoucích jednotlivých mateřských škol. Zavedeme také systém evaluace, což je ve vzdělávání obvykle chápáno jako systematické zkoumání kvality, kdy výsledkem je určení hodnoty a efektivity vzdělávacího programu,“ naznačil místostarosta Adámek.

Zároveň už probíhá školení zaměstnanců mateřinek na téma komunikace. Právě nedostatečnou komunikaci petenti školkám také vyčítají. „Školení je zaměřeno jak na zkvalitnění interní komunikace, tedy mezi zaměstnanci, tak i externí, tedy směrem k rodičům dětí a veřejnosti,“ doplnila mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Samotné šetření České školní inspekce, které vyvolala výzva ke změně systému řízení Mateřské školy Litoměřice a odvolání ředitelky, vyústilo mimo jiné v dočasné uzavření školní základny na Mentaurově. Inspektoři se však zaměřovali také na způsob komunikace a práce vedení této příspěvkové organizace města, předškolní vzdělávání, personální politiku, účetnictví či kvalitu stravy. Vedení města nyní čeká na inspekční zprávu a protokol od České školní inspekce.

