Masopustní masky zaplní v sobotu Úštěk

Úštěk - Ve fotoateliéru se lidé budou moct vyfotit jako řezník Krkovička či babka na trhu.

Tisíce návštěvníků společně s desítkami řemeslníků a řezníků tuto sobotu zaplní úštěcké Mírové náměstí a přilehlé uličky. Nejmenší městská památková rezervace v republice bude překypovat stánky s nepřeberným množstvím výrobků od keramiky přes textilie až po farmářské produkty. Chybět nebude ani občerstvení v podobě gulášů, zabijačkových polévek, jitrnic nebo grilovaných selátek. To vše doprovodí řada veselých taškařic, soutěží a her.

Velkým lákadlem masopustu bude pro diváky tradiční přílet vypaseného prasete z radnice a jeho žertovné odsouzení za obžerství, lenost a chlípnost.

„Na radnici mají všichni smysl pro humor a berou to sportovně jako povedenu recesi. Myslím, že na jiných radnicích v našem krásném okrese by se to s pochopením setkat nemuselo,“ směje se pořadatel letošního sedmého ročníku masopustu Libor Uhlík.

I když by se podle církevního kalendáře měly svátky masopustu odehrávat před Popeleční středou, která letos připadla na 14. února, tomu nejzajímavějšímu v kraji několikadenní zpoždění jistě každý rád odpustí. Už jen proto, že rozdá radost několika tisícům návštěvníků. Pořadatelé jim letos připravili i pár novinek.

„Návštěvníci se budou moci poprvé vyfotografovat v dobovém fotoateliéru, který bychom rádi měli už na každém jarmarku. Lidé se budou moci vyfotit jako řezník Krkovička nebo babka na trhu. Bude to legrace a fotografie si odnesou hned v ruce domů na památku,“ slibuje pořadatel.

INSPIRACE POHÁDKOU

Fotoateliér bude umístěný hned vedle stromu hojnosti. „Strom hojnosti plný jitrnic, perníčků a koláčků vyroste na náměstí. Nechali jsme se pro něj také inspirovat pohádkou Dařbuján a Pandrhola od Jana Drdy,“ vysvětluje Uhlík.

Nově budou pro letošek rozšířené soutěže, které měly v předešlých ročnících velký ohlas. Některé z nich budou probíhat i během obchůzky masopustní chasy. „Připravili jsme také novou soutěž o nejlepší masku v průvodu. Chybět nebude masopustní tombola o zajímavé ceny, ty vyhlásíme až po posledním sletu prasete v 16 hodin,“ dodal organizátor.

Program je na sobotu připravený od 9 hodin, kdy se otevírá tradiční jarmark, pokračovat bude až do 17 hodin. Přejedené prase přiletí z úřadu hned třikrát v 10, 14 a 16 hodin. Průvod obejde náměstí v 10 a ve 14 hodin. Náměstí zaplní také pouliční divadla a pro malé výtvarníky budou připravené dílničky.