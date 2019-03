Z informací Státní veterinární správy (SVS) vyplývá, že zásilky směřovaly do několika míst v Ústeckém, Zlínském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji.

Celkové množství problematického kuřecího masa činí 4515 kilogramů. „Do Ústeckého kraje přišla zásilka kuřecího masa s nálezem salmonely v množství 1200 kilogramů, příjemcem byl sklad společnosti Gastroplus v Lounech,“ sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. „Problematické kuřecí maso z něj bylo dále odesláno 22 odběratelům,“ dodal.

Jedním z odběratelů byla zmíněná podbořanská střední škola. „Žádné zdravotní problémy u žáků nebo zaměstnanců školy jsme nezaznamenali,“ sdělil ředitel školy Jiří Marhold.

Mezi dalšími odběrateli v Ústeckém kraji byly základní a mateřské školy, řada jídelen, ale také nemocnice v Mostě. Část masa šla i do maloobchodního prodeje.

Ředitel Centra sociální pomoci Litoměřice, pod něž milešovský domov spadá, uvedl, že v organizaci o údajné přítomnosti nakaženého masa v jeho zařízení vědí a řešili to už s hygienou. „Od uvedeného odběratele bereme maso,“ potvrdil Vinkler. Ale dodávka, kterou uvedla na svých internetových stránkách SVS, byla prý jiná šarže, v podstatě mělo jít o omyl. „Přesto jsme to maso kompletně vrátili,“ doplnil ředitel.

Polská mražená kuřecí stehna s bakterií salmonely (konkrétně Salmonella Enteritidis) našli veterináři v lounském velkoobchodě na základě testů z minulých dní. „V kontaminované šarži bylo celkem 190 kilogramů. Z toho 150 kilogramů se dostalo k zákazníkům, 40 kilogramů zůstalo u nás,“ sdělil majitel firmy Gastroplus Louny Petr Novotný. „Šlo vesměs o jídelny, které maso tepelně zpracovávají, tudíž se tím riziko zdravotních problémů eliminuje. Tím však nechci celou věc v žádném případě bagatelizovat. Musíme do budoucna zabránit, aby k těmto excesům nedocházelo,“ dodal Petr Novotný.

Rozbor na salmonelu se podle jeho slov provedl z várky mražených kuřecích stehen o váze 190 kilogramů. „Jelikož byla ten den u nás zpracovávaná drůbež i s jinou šarží a mohlo při tom dojít k její kontaminaci, veterináři vydali opatření o zastavení i jiných šarží o celkové váze 1200 kilogramů,“ vysvětlil majitel firmy.

Město Louny zareagovalo doporučením„Vedení města rozhodlo doporučit svým příspěvkovým organizacím, jako jsou mateřské a základní školy a Domov pro seniory, aby postupovaly velmi obezřetně při objednávkách potravin, především kuřecího a hovězího masa. Doporučení se vztahuje i na jiné potraviny pocházející z Polska,“ uvedl lounský starosta Pavel Janda.

Provozovatel ihned po oznámení pozitivního nálezu zahájil stahování distribuovaného kuřecího masa. Některé se už ale snědlo.

Mražená kuřecí stehna různých šarží přivezlo auto do Loun přímo z Polska, a to celkově 4800 kilogramů. Z celé této zásilky zůstalo ve skladu 3940 kg, to je nyní uskladněno odděleně. „Nakupuji od českých firem, většinou maso ještě prochází českými sklady. Tentokrát ho mimořádně auto přivezlo k nám přímo z Polska. Bylo mi deklarováno, že je maso nezávadné, že prošlo v Polsku testy. Je to pro mě ponaučení pro příště, abych bral jen takové maso, které prošlo českými sklady a bylo tedy zkontrolováno u nás,“ dodal Petr Novotný.

Kam mířilo maso z kontaminované šarže?

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Krajská zdravotní, a.s. Ryjice

Střední odborná škola energetická, Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. Most

Alexander Kiss, Dobroměřice

Základní škola a mateřská škola, Chřibská

Základní škola a mateřská škola, Senomaty

Základní škola Obrnice, okres Most

Základní škola Ústí nad Labem

Maloobchodní prodej Gastrodrive s.r.o. Liberec

Modrý klí, o.p.s. Praha

Gastrodrive s.r.o. Liberec

Domov důchodců Milešov

Sdružení Chvaly, z.s. Praha

Silike C.S s.r.o., Děčín

Eva Kořínková, Mukařov

Stravování Kučera s.r.o.

Gastronomické centrum Pohoda, Litoměřice



Zdroj: Státní veterinární správa