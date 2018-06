Manželka muži zemřela před domem ve voze záchranky

Litoměřicko - Žena z Litoměřicka si zavolala sanitu, do nemocnice však už nedojela. Zdravotnická záchranná služba pochybení odmítá.

Pro dlouhodobé zdravotní problémy a dva týdny trvající potíže s dechem si letos 18. března přivolala 62letá Helena Zámostná z Duban na Litoměřicku záchrannou službu. Podle slov jejího manžela jí rychle bušilo srdce, cítila bolest na prsou, brněly jí ruce i nohy. Záchranka přijela ihned po zavolání, kolem 16. hodiny. Následoval však sled událostí, který každá ze zúčastněných stran vidí jinak. Konec je ovšem tragický. Paní Helena v záchranném voze v 17.09 hodin před domem zemřela.

Posádku tvořila zdravotnická záchranářka a řidič záchranář. „Sestra k manželce přišla, zeptala se jí na potíže a na to, jaké užívá léky. Nijak ji podrobně nevyšetřila, ani jí nezměřila tlak. Manželka jí zopakovala, že má potíže s dýcháním a nemůže se nadechnout, buší jí srdce, brní jí nohy a ruce. Sestra pouze konstatovala, že je překysličená, musí dýchat pomalu a zadržovat dech,“ popisuje začátek dramatu manžel zesnulé ženy Oldřich Zámostný.

„Dojděte si k sanitě“

Sestra podle jeho slov po chvíli vyzvala manželku, aby došla k sanitnímu vozu. Přestože žena zdůraznila, že to nezvládne, posádka sanitního vozu jí transportní křeslo nebo lůžko nenabídla. „Sestra trvala na tom, že si do vozu musí dojít. Manželku jsme tedy já a její kamarádka podepřeli a snažili se jí pomoci dostat z pokoje ven před dům do vozu. Tato cesta je krátká, jen několik metrů s jedním malým schodem, ale manželka to i s naší pomocí velmi špatně zvládala. Sestra i řidič celé situaci pouze přihlíželi,“ připomíná manžel.

Po nástupu do vozu došlo ke kolapsu a zástavě srdce. Během resuscitace přijela další záchranka s lékařem. „Téměř hodinová resuscitace byla bohužel neúspěšná a moje manželka zemřela,“ dodává Zámostný s tím, že na postup první posádky záchranky sepsal stížnost.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl nechal celý případ prověřit, a to včetně volání na tísňovou linku 155, kde je v hovoru informace o měsíc trvajících zdravotních potížích. Se zasahující posádkou i přivolaným lékařem osobně hovořil. „Neshledal jsem, že by postupy zdravotnických pracovníků byly v rozporu s poznatky současné urgentní medicíny. Nelze připustit, že by se tito zaměstnanci svými postupy dopustili porušení právních povinností, za které by je bylo možné vést k odpovědnosti,“ tvrdí Deyl.

Ucpaná tepna

Podle Deyla zemřela manželka Oldřicha Zámostného na následky plicní embolie. Jde o onemocnění, které má za následek ucpání tepny, jež přivádí krev do plic, krevní sraženinou. „U pacientky bylo zjištěno, že má dechové obtíže už 14 dní, otoky na nohou má dlouhodobě, léčí se s bércovým vředem a bere léky na hypertenzi. Záchranářka provedla orientační posouzení zdravotního stavu pacientky s cílenými dotazy na akutní potíže se zaměřením na životní funkce, přičemž další vyšetřování zdravotního stavu pacientky mělo pokračovat v sanitě, kde však došlo k zástavě srdce,“ popisuje Deyl.

Odlišně pak obě strany vnímají transport do sanity. „Oba členové posádky trvají na tom, že pacientce dvakrát nabídli možnost transportu v sedačce, což však pacientka odmítla,“ doplňuje Deyl v odpovědi, kterou odeslal Zámostnému.

Kam se obrátit v obdobných případech? Když máte pocit, že zdravotnická služba pochybila ve své práci, obraťte se na projekt Ligy lidských práv - Férová nemocnice. Na svém webu poskytuje informace o právech pacientů i medicínském právu. V obdobných případech doporučuje mimosoudní řešení (stížnost) či přímo soudní spor. Pro oba případy Férová nemocnice radí, aby se lidé nechali zastupovat advokátem se zkušenostmi ve zdravotnickém právu.



Další variantou je také obrátit se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví, jejímž zakladatelem je Martin Jan Stránský, lékař a zdravotnický poradce.

U celého zásahu byla přítomna také kamarádka zesnulé ženy Božena Leníková. „Nemáme důvod si vymýšlet. Postup zdravotní sestry a řidiče byl neprofesionální, při cestě do sanitky jí ani jeden nepomohl,“ stojí si za svým Leníková, která poslala na záchrannou službu další stížnost, protože nebyla spokojena s odpovědí ředitele Zámostnému.

Ve stížnosti uvedla podrobněji průběh celé události včetně dotazu, proč nepřijel rovnou lékař. „Chtěla bych vědět z kompetentních úst, proč vlastně při přivolání rychlé záchranné služby nepřijede hned lékař? Můj názor je, že kdyby tomu tak bylo nebo kdyby zdravotní sestra vyhodnotila celou situaci jako závažnou, nechala mou kamarádku v klidu a přivolala sama hned lékaře, nemuselo to skončit tak tragicky,“ myslí si Leníková.

Na její stížnost jí však už odpověděla advokátní kancelář z Děčína s informací, že vyjádření k této události obdržel už Oldřich Zámostný. „Soudit se nechci, protože vím, že bych nic nevysoudil. Vždyť oni mají vždycky pravdu, že? Stačilo by, aby přiznali chybu a omluvili se,“ dodává Zámostný.