V Anglii je na jejich cestě doprovázelo zhruba padesát lidí na motorkách i v autech. Přijel za nimi také konzul z české ambasády. Navštívili i město Stoke-on-Trent, kde když se tehdy tamní horníci dozvěděli o hrůze, kterou nacisté spáchali v Lidicích, uspořádali finanční sbírku na jejich obnovu. Za jimi vybrané peníze pak byly v Lidicích postaveny první domy.

„V tomto městě nás přijal jeho starosta a na radnici byla vyvěšená česká vlajka. Položili jsme tam věnec k hrušni, která právě z Lidic pochází. Poslední naše zastávka v Británii byla Royal Leamington Spa, kde byli oba kluci také trénovaní,“ vypráví Jiřina. Do Čech manželé přijeli 17. května, předtím navštívili ještě koncentrační tábor Ravensbrück v Německu, kam byly převezeny lidické ženy.

A právě Lidice také manžele svedly dohromady. Johnův tatínek se zajímal o historii a událost spojená s vypálením vesnice ho hodně zasáhla. Vyprávěl o tom odmalička samozřejmě i Johnovi, kterému příběh také nebyl lhostejný. Před třemi lety, kdy John pořádal jednu ze svých sólo motorkářských cest s benefičním podtextem, se ubytoval právě v Budyni u Jiřiny a jejich vztah nakonec letos na jaře vyústil v manželství.

Návštěvy míst spojených s parašutisty podnikají také ze své „základny“ v Budyni. Podívali se například do slovenské Poluvsie, kde se narodil Josef Gabčík, a také do Dolních Vilémovic, které jsou zase rodnou vsí Jana Kubiše. „Čeká nás ještě cesta do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli zabiti všichni příbuzní a pomocníci parašutistů, a také navštívíme bývalý vyhlazovací tábor v polskému Chelmu, kde byly zavražděny děti z Lidic. Celé to 11. června završíme motorkářskou jízdou do Lidic. Pojedou s námi členové a příznivci Simson Muzea v Žabovřeskách nad Ohří, bude nás dohromady asi dvě stě,“ nastiňuje Jiřina Peers.

„Cílem naší cesty je, aby lidé na tento příběh operace Anthropoid a následných událostí nezapomněli. Nechceme vybírat žádné peníze, vše si hradíme sami. Z naší cesty pak chceme vydat knihu,“ doplnila.

Unikátní jsou helmy obou manželů, které si nechali upravit v Anglii. Zatímco Jiřininou helmu zdobí nápis Lidice a Ležáky, tváře lidických dětí a Lidická růže, kterou má obec ve znaku, Johnova helma zase odkazuje na Gabčíka s Kubišem, kteří jsou na ni vyobrazeni. Ke své cestě si nechali vyrazit také speciální pamětní mince rovněž s odkazem na parašutisty a vypálené obce. Mince věnují lidem, se kterými se na své pouti potkají.