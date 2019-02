Litoměřice - Do Litoměřic se sjíždějí maminky s dětmi z celého okresu. Jinde kurzy nejsou.

Krytý bazén slouží malým, velkým i těm nejmenším, kteří se tu teprve učí plavat. | Foto: Karel Dvořák

Instruktorka rozhodí do vody plastová zvířátka. Starší děti od jednoho do tří let je sesbírají, nalepí na zeď a pak skočí do vody. Ty menší od půl roku do roka se zatím učí plavat, aniž by o tom věděly.

„Nevědí, že dělají prsové nohy, protože dělají žabičku. Nevědí, že cvičí kraulové nohy. To přece jede bába z kopečka,“ říká s úsměvem Kateřina Krňáková, metodička a instruktorka litoměřické plavecké školy.

Plaváním rodičů s dětmi se Krňáková zabývá již skoro dvacet let. „I maminky se musí zapojit. Po kurzu mají mokré hlavy stejně jako děti,“ popisuje instruktorka. „Miminka si zvykají na vodu. Vedle toho se naučí potápět a začnou hrabat,“ vysvětluje Krňáková. Podle její zkušenosti jsou pak děti také otužilejší.

Kateřinu Krňákovou práce s dětmi nabíjí, připouští ale, že nezažívá jen pěkné momenty. „Párkrát se někdo zranil. To jsou nehezké chvilky. Loni jsem jednu holčičku křísila u klouzačky,“ ohlíží se instruktorka.

Do plavecké školy vodí děti i několik tatínků. Někteří z nich to prý zvládají lépe než maminky. „Jednou se jeden tatínek přišel podívat, jak to tu probíhá. A pak to mamince zakázal s tím, že nebudeme jejich dcerušku mučit pod vodou. Nejhůř to ale berou některé babičky, protože potápíme jejich vnoučátka,“ líčí instruktorka.

JEDINÉ V REGIONU

Maminky si kurzy pochvalují. „Je to prima využití času nejen pro Pepíka, ale i pro mě,“ potvrzuje Zuzana Pařízková, která do bazénu vozí ročního syna z Tlučně. Na cvičení chodí s kamarádkou, která má stejně staré dítě. „Některým miminkům trvá, než si zvyknou. Pepík má ale vodu rád, už odmala vesele řádil ve vaně,“ usmívá se maminka.

V Litoměřích se plaváním kojenců a rodičů s dětmi zabývá kromě Kateřiny Krňákové ještě Klára Benešová a Helena Stárková. Za den se pod jejich dohledem vystřídá kolem 150 miminek a batolat, celkem jich do bazénu dochází asi 450.

„Na nedostatek zájmu si nestěžujeme. Spíše máme přetlak,“ podotýká Krňáková. Do Litoměřic jezdí rodiče s dětmi z blízkého i širokého okolí včetně Prahy. Tam se sice s miminky plave na řadě míst, ale je to dražší.

Nejbližší plavání pro rodiče s dětmi pořádají v Ústí, vedoucí kurzu v městských lázních ale už vyhlásili stop stav. Na nezájem si nemůžou stěžovat ani v bazénu v Roudnici nad Labem. Rodičům s dětmi se ale otevře až po rekonstrukci, a to zřejmě až na konci roku.

Jaroslav Balvín