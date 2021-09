Volební účast byla v sobotu poměrně vysoká, ze 150 voličů v této malé vesnici kousek od Litoměřic přišlo k volební urně na obecním úřadě 107 lidí, tedy 71 procenta. Výsledky byly velice těsné. O pouhý procentní bod vyhrála kandidátka Pro obec (50,6%) v čele s dosavadním starostou Jindřichem Müllerem, spolu s ním byli do zastupitelstva zvoleni Aleš Trochta a Kateřina Jakubíčková. Druhá kandidátka Společně pro Malíč (49,4%) získala v pětičlenném zastupitelstvu dva mandáty. Usednou tam za ní Kateřina Nováková a Daniel Novák. Při komunálních volbách v řádném termínu v roce 2018 v obci usilovala o hlasy voličů jen kandidátka Pro obec.

V Malíči na Litoměřicku proběhly o víkendu volby do obecního zastupitelstva. To se před několika měsíci rozpadlo.

