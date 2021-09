„Výsadba probíhala v letech 2003 až 2004. Od roku 2006, kdy nové vinice začaly plodit, zpracováváme vypěstované hrozny přímo tady,“ vypráví Zdeněk Vybíral v prostorách Vinařství svatého Tomáše. V historickém domě, nazývaném Phannschmidtův statek, využívají Vybíralovi starou lisovnu i sklepy. Část prostorů tu slouží také pro degustaci a prodej vín. Otevřeno tu bývá zpravidla vždy o víkendech a svátcích, během letních prázdnin i v některé všední dny.

„Při výsadbě jsme se zaměřili na to, co tu historicky bývalo. Na začátku jsme ale nevěděli, kolik pozemků se nám podaří získat a tím pádem osadit. Proto jsme se nechtěli pustit do velkého množství odrůd a šli raději cestou menšího počtu, aby konečného vína z té konkrétní odrůdy bylo relativně více,“ vysvětluje Zdeněk Vybíral s tím, že přes kamarády se od německých pamětníků dozvěděli, že ve vinících v okolí Malých Žernosek byly perfektní burgundské odrůdy. A právě na ty se Vybíralovi zaměřili.

Kromě nabídky bílých a červených vín z rodiny Pinot (blanc, gris a noir) se po sklizni ve vinařství zaměřují také na výrobu burčáku.

„Zákazníkům ho prodáváme pouze tady, a to množství v posledních letech vzrůstá. Nikdy jsme nechtěli být burčákoví velkoprodejci, a stále nejsme, ale půl až tři čtvrtě hektaru vinice na burčák padne,“ popisuje vinař. Mezi další produkty, které nepravidelně ve Vinařství svatého Tomáše vyrobí, je i medové víno, které vzniká kombinací medu a moštu z révy. Specialitou v době sklizně je pak vinné želé, které se rovněž vyrábí ze šťávy hroznů.

„Je nádherné si ráno namazat chleba s máslem a dát si tam místo klasické marmelády pinot blanc, pinot gris nebo pinot noar. Skvěle chutná i v kombinaci se sýry,“ líčí Vybíral. K mání bývá vinné želé přímo ve vinařství. Většinou ale jen pár dní, protože se rychle vyprodá.

V začátcích Vybíralovy, kteří jsou původními profesemi průmyslovými chemiky, a Zdeněk působil také v oblasti IT, podpořili okolní vinaři.

„Hlavně v tom prvopočátku nám pomohl pan Kupsa (František Kupsa, vinař z Velkých Žernosek, pozn. redakce). Naslouchal a ukázal nám, kudy cesta nevede. Když se pokazí svíčková, můžete ji další týden uvařit znovu a lépe. U vína je tato možnost ale jen jednou za rok. Nakonec u nás zvítězila filozofie, s jakou víno dělali v dávných dobách - tedy neděláme s ním vůbec nic a dáme mu čas. A to byla ta správná cesta. Když se podaří vinice a nezkazí se sklep tak nejlepší vína vznikají sama,“ říká Zdeněk Vybíral.

Vzhledem k podmínkám rodinného vinařství, kdy práci zastávají především oba manželé, kterým pomáhají ještě synové a při sklizni a letních pracích ještě brigádníci na výpomoc, nenajdou stánek Vinařství svatého Tomáše návštěvníci na vinobraních.

„Je nás málo a v době, kdy se vinobraní konají, musíme být hlavně na vinicích a hlídat je proti škůdcům. A to jak těm lidských, tak i zvířecích. O víkendech tak zájemci chodí přímo sem za námi a rádi se účastníme malých akcí, například oblíbených Otevřených sklepů,“ uzavírá Vybíral.

Mezi nejbližší akce bude patřit ochutnávka burčáku a vína plánovaná na sobotu 24. září přímo v prostorách vinařství. O víkendu 13. a 14. listopadu pak Vybíralovi zvou na mladé víno a v prosinci i na rozsvícení vánočního stromečku se svařeným vínem a degustacemi ve sklepě.