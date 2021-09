Ze směru od Oparenského údolí už částí Malých Žernosek prochází cyklomagistrála Most - Doksy, která díky přívozu provozovaném obcí navazuje na Labskou stezku vedoucí po pravém břehu řeky Labe. Další cyklostezku mohou lidé využít na pravém břehu Labe mezi Malými Žernosekami a Lovosicemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.