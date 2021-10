Vedle rozšíření porodnického traktu se navýšení kapacity dočkala i roudnická gynekologie. Přestěhovala se do prostor, které dosud sloužily pro jednodenní gynekologické výkony a rozšířila je o část nevyužívané kapacity nemocnice. Z dosavadních deseti lůžek tak jejich počet vzrostl na šestnáct. To umožní naplno využít i kapacity nového hysteroskopu. Díky přístroji bude schopna provádět více gynekologických operací, než tomu bylo dosud.

“Počet lůžek na porodnici narostl z dosavadních deseti na osmnáct a ženy určitě ocení, že současně se v rámci toho zdvojnásobil i počet nadstandardních pokojů. Zatímco dosud jsme měli jen tři, teď už jich máme k dispozici šest,” řekla primářka gynekologicko-porodnického oddělení Mária Procházková. “Rostoucí zájem o porody v Roudnici nás velmi těší, ale s původním počtem lůžek a personálu už by mohl být další nárůst jen na úkor kvality, což jsme v žádném případě nechtěli připustit,” popsal ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.