„Je to hraniční. Standardních lůžek je poměrně dost, navíc je jednodušší jejich počet navýšit. Na limity ale narážíme u lůžek intenzivní péče. Zatím jsme ale v rámci kraje soběstační,“ uvedl krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola. Například v děčínské nebo mostecké nemocnici bylo k pátečnímu ránu 15. ledna po jednom volném lůžku intenzivní péče. V Teplicích nebo v Kadani byli dokonce na nule.

V případě potřeby proto převážejí pacienty do nemocnic, kde ještě volná lůžka jsou, nejčastěji do Ústí nad Labem. „Každodenně průběžně reagujeme na vývoj epidemiologické situace u nemoci covid-19, a to v koordinaci s dalšími nemocnicemi v Ústeckém kraji. Znamená to, že situace se mění kontinuálně, překlady pacientů mezi jednotlivými nemocnicemi probíhají běžně, ale nikoliv v masovém měřítku,“ popsal situaci náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní (KZ) Jiří Laštůvka.

Podle Školy i zástupců nemocnic je nyní situace složitější, než byla na začátku listopadu. A to přesto, že s covidem leží v nemocnicích o více než 200 pacientů méně než v době vrcholící podzimní vlny. Aktuálně se všechny nemocnice v kraji starají o 435 nakažených pacientů. „Stejně jako v jiných krajích, i my se potýkáme s tím, že máme velký počet zaměstnanců v karanténě nebo nemocných,“ vysvětlila mluvčí KZ Jana Mrákotová.

K pátku bylo v pracovní neschopnosti kvůli covidu 179 zaměstnanců největší zdravotnické společnosti v regionu. Na nemocnicích navíc leží nyní také testování a nejnověji i očkování, na které je potřeba v každé nemocnici vyčlenit dostatek personálu. Například očkovací tým, který tento týden vyrazil s vakcínami do domova pro seniory na Severní Terase, měl sedm členů – lékaře, čtyři zdravotní sestry a dva lidi zpracovávající administrativu spojenou s očkováním.

KZ má k 15. lednu ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově pro pacienty s onemocněním covid-19 aktivováno celkem 508 lůžek, 409 z nich je standardních a 99 pro intenzivní péči. Na standardních lůžkách je hospitalizováno 230 pacientů s nemocí covid-19. K tomu se 77 pacientů léčí na jednotkách intenzivní péče. Z nich je 49 připojeno na plicní ventilaci a jeden na mimotělní oběh ECMO. Další více než stovka lidí leží ve špitálech mimo KZ.

Počty lůžek se ale mohou v následujících dnech měnit. Nedávno se například přeměnilo oddělení rehabilitace v děčínské nemocnici na další covidovou jednotku. Nemocnice totiž postupují podle pandemického plánu a v závislosti na počtu nově nakažených přeměňují některá oddělení na covidové jednotky. V případě poklesu se pak tato lůžka po důkladné dezinfekci vrací ke svému původnímu využití.