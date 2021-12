Ten ostatně za poslední dobu značně prokoukl. Po nákladné rekonstrukci je v něm nyní jedenáct bytů a nové zázemí tu našel i obecní úřad. Hotoví ale s obnovou památky v Lukavci nejsou. Další chystané práce, ale i další projekty obci přibližuje v rozhovoru starosta Tomáš Šenfeldr.

Ano, rekonstruovalo se hlavní křídlo, které jsme kolaudovali už loni v září. Je v něm nově jedenáct sociálních bytů a přestěhoval se sem obecní úřad. Byla to velká a finančně náročná investice, ale s úpravami zámku chceme i nadále pokračovat. Letos jsme upravili prostranství před zámkem, kde je nová sadová úprava, fontána, osvětlení a parkoviště. Na první etapu oprav jsme získali dotaci z evropských fondů a úpravy před zámkem jsme použili finanční odměnu získanou v soutěži Vesnice roku. Nyní projekčně připravujeme další část, takzvanou druhou etapu, která zahrne vnitřní trakt.

Máte už nástřel toho, co by tam mohlo vzniknout?

V té dvorní části bysme rádi viděli jakousi galerii, kde by se mohly konat pravidelné výstavy. V další, větší části toho traktu chceme vybudovat hasičské muzeum. Podle toho, co jsem si mapoval v kraji, tak se tu nacházejí dvě a jsou naplněná exponáty. Myslím, že hasičů i exponátů, které by u nás mohly být vystaveny, je dostatek.

V Lukavci dobrovolné hasiče máte?

Ano, místní sbor sdružuje kolem osmdesáti členů, ale samozřejmě ne všichni jsou aktivní. Máme však širokou základnu dětí, což je vynikající. A nejen pro děti, ale pro celý hasičský sbor chceme v části zámku vybudovat novou hasičskou zbrojnici a klubovnu. Jsme nyní ve fázi projektování a budeme čekat na vyhlášení vhodného dotačního titulu, což bude už v příštím roce. Celý projekt úprav vnitřního traktu chceme zakončit zahradnickými úpravami na nádvoří.

Vzhledem k tomu, že jsme si je mohli předem vybrat sami, tak žádné závažné problémy nedělají. Navíc tu máme správce, který se tam stará o pořádek.

Máte i další obecní byty?

Dalších třináct bytů máme ještě v dalších obecních budovách, v bývalém obecním úřadě a bývalé škole. Celkem tedy máme k dispozici 24 bytů a všechny jsou stoprocentně obsazené.

Tip na výlet:

Vyhlídka a studánka:

Kromě zeleně ve svém intravilánu, pečuje Lukavec také o extravilán. V posledních letech tak velkou změnou prošlo okolí u hřbitova, který leží asi 700 metrů od středu obce. Stráň plnou náletů a také nepořádku postupně vyčistila a vytvořila tu klidové zóny. Patří mezi ně vyhlídkové místo doplněné informačními panely popisujícími panoramatický pohled na České středohoří a blízké okolí. Nedaleko se nachází také studánka, kde se občas konají kulturní akce, naposledy například Halloween. Na stráni pod hřbitovem roste také třešňový sad.

Klidovou zónu obec, jinak obklopená průmyslem a poli, našla také v prostoru za skladovacími halami v Lovosicích. Zeleň, kterou musel investor v jejich blízkosti vysázet, částečně zasahuje i do katastru Lukavce. Nacházejí se tam umělé valy propojené cestami, lavičky, hřiště a v budoucnu by tu mělo vyrůst také pumptrackové hřiště pro jízdu na kolech.

Jak to v Lukavci vypadá s rozvojovými lokalitami? Má obec nějaké pozemky, kam by se mohla rozrůst?

Bohužel v tomto ohledu máme problém. Sice jsme před lety v rámci změny územního plánu vytipovali lokality, kde se dá stavět, ale všechny jsou v soukromých rukách. Nyní s jedním z majitelů jednáme, aby se tu něco postavilo, a snad to je už na dobré cestě. V další lokalitě má stavební parcely dalších sedm majitelů, tam nové domy zatím nevyrostly.

Lukavec má tři partnerské obce, své jmenovce. Jak toto přátelství začalo?

Vzniklo v roce 1997, kdy Moravu zasáhly povodně. Tehdy naše obec finančně pomohla Lukavci u Fulneku, který byl vodou zasažený. V roce 2002, kdy zase velká voda zasáhla nás a zaplavila tu kolem čtyřiceti domů, ostatní tři Lukavce pomohly nám. Ještě s tehdejším starostou jsme potom sedli do auta a jeli všem osobně poděkovat. Při těchto schůzkách padla myšlenka, že by se obyvatelé ze všech Lukavců mohly vzájemně setkat. A tak se tak stalo. První ročník se konal u nás, přijeli fotbalisté a hasiči takže nechyběla sportovní utkání a posezení s hudbou. Už jsme se takto sešli desetkrát a jsou to moc pěkné akce.

Lukavec leží necelé tři kilometry od Lovosic, žije tu přibližně 350 lidí. Nechybí tu fotbalové hřiště, u kterého se nachází i další sportoviště. Fungují tu také dobrovolní hasiči. K pořádání akcí slouží nedávno opravený kulturní dům s restaurací. Od roku 2014 je tu také nově postavená mateřská škola s kapacitou 15 dětí. Obec je odkanalizovaná i plynofikovaná. Třikrát do týdne tu ordinuje praktický lékař. Panuje tu čilý kulturní život, konají se tu pravidelné plesy, oslavy masopustu, adventní akce a další.