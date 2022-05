„Je to sice nástroj staršího data, ale perfektně repasovaný. Nový by stál asi 80 tisíc korun. My jej pořídili za 20 tisíc a to z daru manželů Kirkových, kteří přispěli na naši sbírku vyhlášenou při jednom z koncertů naší rozhlasové kapely. No, a protože náš rozhlasový nadační fond spolupracuje v rámci projektu na pomoc dětem nazvaného Kdyby tisíc klarinetů s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, tak se akordeon dostal až sem, k Luciánovi,“ vysvětlil Vladimír Kroc.

„Krása. Jsem hrozně moc rád,“ zářil štěstím Lucián. „Oproti mojí 'normální' harmonice je to tedy rozdíl. Budu si muset zvyknout na velikost i na větší vzdálenosti mezi klávesami. A taky na dvakrát víc registrů. Ale těším se, že o to víc písniček pak budu moci hrát,“ slibuje si od pěkného nástroje, na který bude moci doma zkoušet, Lucián.

Dar potěšil i jeho učitelku v základní umělecké škole, Helenu Šarochovou. „Je to velmi schopný a učenlivý kluk, na hodiny s ním se vždycky těším. A těší mě i to, že zrovna on tento nástroj dostal. Jsem si jista, že mu pomůže rozšířit jeho možnosti a schopnosti,“ říká kantorka, která Luciána učí na akordeon v litoměřické umělecké škole druhým rokem.

Miroslav Zimmer