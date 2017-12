Lovosickým Vejrům se daří, fungují již 40 let

Lovosice /ROZHOVOR/ - „Poznáváme hlavně naše nádherné okolí," říká vedoucí lovosických Vejrů Jan Schejbal.

Lovosický turistický oddíl Vejři funguje téměř čtyři desítky let. Jeho členům se daří v turistických závodech na republikové úrovni a několikrát se dostali i na mezinárodní mistrovství. „Někdy je sice potřeba sejít z cesty, ale vždy to stojí za to,“ říká vedoucí lovosických Vejrů Jan Schejbal.

Jak dlouho oddíl funguje?

Turistický oddíl mládeže Vejři založil v roce 1978 Karol Heger, který ho vedl až do svého odchodu do turistického nebe 21. července 2004. Od té doby ho vedu společně s manželkou Gábinou.

Máte přehled, kolik dětí oddílem za dobu existence prošlo?

Bylo by pracné spočítat to přesně, ale členská základna se pohybuje v průměru kolem 20 až 25 dětí během školního roku. Za ta léta jsou to stovky dětí. Se spoustou z nich, které oddílem prošly, se stále vídáme i scházíme.

Jaké jsou zásadní milníky existence Vejrů?

Z mého pohledu to bude určitě založení oddílu, do kterého mě v 80. letech přivedl Milan Dian, dnes starosta Lovosic. Zásadní byla také moje svatba s Gábinou, která oddílem prošla jako člen také a baví ji to stejně jako mě.

Kde jste byli nejdál?

Naším cílem jsou hlavně oblasti v Čechách, ale ještě za Československa se hodně jezdilo do Vysokých Tater. Nejdále jsme tedy byli asi na Slovensku. Poznáváme hlavně okolí, ve kterém žijeme a které je opravdu nádherné. Někdy je sice potřeba sejít z cesty, ale vždy to stojí za to.

Oslovilo členství v oddílu někoho natolik, že se začal turistikou zabývat ve volném čase víc než vy?

Určitě. Vím o bývalých členech, kteří navštívili velké dálky. Příkladem může být můj synovec Lukáš, který je už rok na Novém Zélandu.

Pořádáte nějaké akce pro další oddíly?

Pořádáme jich několik. Letos proběhl už 26. ročník sranda pochodu pro skupinky dětí Lovosická vánočka aneb O měšec zlého správce, který založil právě Karol Heger s Milanem Dianem. Každoročně také pořádáme jarní turistické závody Mistrovství Ústeckého kraje a jednou za čas i celorepublikový Český pohár v turistickém závodě.

Jan SchejbalVedoucí turistického oddílu TOM 3311 Vejři Lovosice, který vznikl v roce 1978. Oddíl vede společně s manželkou Gabrielou od roku 2004.