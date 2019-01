Lovosice – Lovosický přívoz s názvem Tramín příznačným pro vinařskou oblast vyjel letos poprvé 21. dubna, den po svém spuštění na vodu.

LOĎ TRAMÍN vozí výletníky z Lovosic do Píšťan. | Foto: Deník/Karel Pech

K břehu byla zároveň uvázána také obě mola, jak na lovosické, tak na píšťanské straně. Přívoz bude v provozu každý den od 8 do 20 hodin, do konce dubna kvůli nízkému využití jen od 9 do 19 hodin. Jezdit bude v pravidelných půlhodinových intervalech, a pokud bude potřeba, bude převozník na vodě stále.



Děti do deseti let a zdravotně postižení mají lovosický přívoz zdarma. Mládež od deseti do patnácti let budou cestovat za 10,- korun, senioři zaplatí 15,- a dospělí se svezou za 20,- korun. Zpoplatněn je také převoz kola, a to částkou 5,- korun.

Přívoz bude fungovat zhruba do září a termín jeho ukončení bude záležet hlavně na počasí.