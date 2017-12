Lovosická knihovna mezi svátky zavře, bazén a zimní stadion ne

Lovosice – Jak budou o svátky fungovat instituce v Lovosicích?

Zimní stadion v LovosicíchFoto: Deník/Karel Pech

Městská knihovna oznamuje čtenářům a dalším návštěvníkům, že bude od 27. do 29. prosince uzavřena, poslední šanci dostatečně se předzásobit knihami tak měli čtenáři v pátek 22. prosince.

Krytý plavecký bazén bude mít v sobotu klasický provoz od 9 do 12 a od 13:30 do 18 hodin. Mezi svátky si zaplavete ve dnech 27. až 30. prosince od 8 do 21 hodin, na poslední den roku 2017 a první den roku 2018 bude zavřeno.

Na zimním stadionu se kromě štědrého dne bude bruslit každý den včetně sobot a nedělí od 13 do 15 hodin.