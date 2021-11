Metalová skupina SteelFaith vydává nové album

„Z osobních i celosvětových problémů jsme museli v uplynulých dvou letech činnost kapely upozadit a věnovat se věcem důležitějším. Nicméně i přes omezené možnosti jsme postupně pracovali na demonahrávkách a materiál uzrával. Až koncem letošního léta jsme cítili, že je správný moment to rozjet,“ uvedli muzikanti ze Steelfaith a vysvětlili, že za poslední dva roky kvůli epidemii covidu přišli o příjem z koncertů, prodejů merče a CD, který by jinak kompletně investovali do nového alba.

Fanoušci, kteří kapelu a její novou nahrávku podpoří, si mohou následně vybrat z patnácti odměn. Jedná se například plakát s artworkem nové desky, CD s podpisy, trička nebo podepsanou kytaru Flying V.

„Na novince, která naváže na kladně přijaté album Propustka z nebe z roku 2017, bude zhruba deset skladeb. Pokračovat se bude v nastolené cestě – to znamená rychlost, melodie, nahlížení do jiných metalových subžánrů a silný hlas frontmanky,“ nastínila kapela.