Nejoblíbenější učitel v republice učí v Lovosicích. Na Základní škole Antonína Baráka. Ve finále ankety Zlatý Ámos kraloval pedagog Dominik Simon.

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele získal Dominik Simon ze Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích. | Foto: Zlatyamos.cz

Hodiny dějepisu, zeměpisu a informatiky na lovosické ZŠ Antonína Baráka rozhodně nejsou nuda. Vždyť je tam učí nejoblíbenější učitel z celé republiky. „Hodiny s ním jsou zábavné. Často pracujeme ve skupinách nebo s pracovními listy. Dělá velmi přehledné a dobře pochopitelné zápisky. Vždy se ujistí, že všichni látku chápeme. V hodinách nás nejvíc baví videa, která následovně zpracujeme ve skupinách. Rádi děláme prezentace. Pana učitele máme hodně rádi. Je velmi vtipný,“ popsaly při nominaci svého učitele lovosické děti.

Simon zvítězil ve finále, které v Praze proběhlo v pátek 22. března. Den předtím finalisty přivítal také prezident Petr Pavel.

„Dokáže z nudného učiva udělat něco, co kolikrát i pobaví. Když se mu něco nelíbí, tak je přísný, ale nám se to líbí, protože si nenechá nic líbit. I přesto, že je jeden z mladších učitelů, má velký respekt. Když jsme na výletech, umí pochopit srandu. Snaží se upevňovat vztahy ve třídě a nemusíme se bát za ním přijít. Kdybychom ho měli popsat v pár slovech, byly by to tyto – milý, ochotný, zábavný, hodný, hezký,“ vidí mladého pedagoga děti.

