Lovosice zkušebně omezí provoz, ze Školní ulice bude ráno jednosměrka

Lovosice - Od čtvrtka 9. května až do skončení školního roku dojde v ranních hodinách od pondělí do pátku vždy v čase od 7 do 8.30 hodin k celkovému omezení průjezdu ulicí Školní v Lovosicích, a to ve směru od ulice Sady pionýrů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V uvedenou dobu zde neprojede žádné vozidlo, vyjma zdravotních sanitních vozidel a vozidel integrovaného záchranného systému. Výjezd od škol bude možný pouze z ulice Tovární s výjezdem v ulici 8. května. Průjezd ulicí Školní ze strany od ulice Osvoboditelů zůstane neomezený tak, jako tomu je dosud. Ke zkoušce město přistoupilo kvůli špatné dopravní situace v lokalitě v době před zahájením školní výuky. (ik) Tip Deníku: Na jazzové a swingové melodie v podání Jiřího Stivína Přečíst článek ›

Autor: Redakce