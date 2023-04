/FOTO, VIDEO/ Před několika dny zahájil sezonu přívoz v Lovosicích. Aktuálně ho ale zájemci dočasně nemohou využívat, a to kvůli zvýšené hladině řeky. Hned jak ale Labe klesne, začne znovu vozit nejen turisty na výlety. Nedaleký přívoz mezi Malými a Velkými Žernoseky se už také chystá na spuštění, poprvé vyplout by měl na konci dubna.

Přívoz v Lovosicích nefunguje | Video: Deník/Topi Pigula

Tramín s převozníkem zahájil sezonu v Lovosicích v sobotu 15. dubna. Na výlety s ním rádi vyráží turisté i místní. V provozu by měl být lovosický přívoz až do září.“Přívoz je provozován celý týden, tedy od pondělí do neděle, a to od 8 do 20 v půlhodinových intervalech, v případě potřeby stále. Přívozní loď má kapacitu 12 osob, ale přepraví bez problémů také kolo, kočárek i čtyřnohého mazlíčka s košíkem,” informovala lovosická radnice.

Děti do 6 let se svezou zdarma, do 15 let se platí 15 korun, stejně stojí jízdenka seniory. Dospělí se svezou za 25 korun, přeprava kočárku, kola nebo psa stojí 5 korun.

Aktuálně se ale přívozem nesvezete. Už pár dní po spuštění musela radnice oznámit omezení provozu, důvodem je výrazné zvýšení hladiny řeky. Přívoz opět vyjede hned, jak Labe klesne. “Vzhledem k aktuální situaci je cyklostezka v Malých Žernosekách zaplavená a přívoz Tramín nebude v provozu na dobu nezbytně nutnou. Prosíme vás, abyste dbali na maximální opatrnost v oblastech podél řeky v místě cyklostezky. Budeme situaci dále sledovat a informovat o jakýchkoli změnách,” zveřejnila lovosická radnice.

Nedaleko Lovosic je také další oblíbený přívoz, mezi Malými a Velkými Žernoseky. Jeho spuštění se letos plánuje v pátek 28. dubna. Přívoz by měl opět jezdit každou půl hodinu.

“Každý rok jezdíme na kola, projíždíme Lovosicko, Oparno a okolí. Každý rok přívoz využíváme, je to romantika. Moc se nám to líbí. Těšíme se i letos,” potvrzuje oblibu dopravy přes řeku Ivana Holá, která na pravidelné cyklovyjížďky na Litoměřicko vyráží pravidelně s přáteli ze Žatce.