Více peněz z peněženky než dosud budou muset vydat od příštího roku lidé v Lovosicích za odvoz odpadů. Zastupitelé zvýšili poplatek z 250 na 850 korun na rok. Zdražuje se po 8 letech, radnice navýšení zdůvodňuje extrémním nárůstem nákladů na svoz. Zvýšení poplatku se netýká dětí do 3 let a starších 70 let, ti budou nadále platit 250 korun. Část veřejnosti zdražení kritizuje, město by si údajně zvýšené náklady mohlo dovolit.

Foto: Deník / Roman Dušek

Od roku 2016 se v Lovosicích platilo za svoz odpadů 250 korun za rok, nízkou sazbu tehdy schválili zástupitelé. Nyní se má platit o šest stovek ročně za osobu více – 850 korun. „Cena svozu a likvidace odpadu v Lovosicích se letos vyšplhala na 15 milionů korun ročně. Na poplatcích od občanů však získáme zhruba 2,3 milionu a zbytek doplácíme z městského rozpočtu. Chápeme, že se jedná o politicky značně nepopulární rozhodnutí, nicméně situace se stává nezvladatelnou," zdůvodňuje zdražování starosta Lovosic Vojtěch Krejčí.

A ceny odvozu odpadu dál rostou. Město nyní platí více než 80 % nákladů za svoz. Radnice argumentuje tím, že nelze donekonečna zvyšovat podíl a náklady města. Podle vedení města je zvýšení poplatku nevyhnutelné. Zdražují nejen odpady, ale také provoz škol a dalších zařízení, dražší jsou investice a podobně. „Tento téměř třináctimilionový doplatek se rovná ročnímu provozu všech základních škol, tříletému provozu Domu s pečovatelskou službou nebo čtyřletému provozu MHD," pokračuje starosta.

Navýšení poplatku se netýká dětí do 3 let a seniorů nad 70 let věku. Ti budou dál platit 250 korun.

Podle současného vedení radnice se měl poplatek navyšovat postupně, to se však nedělo. Snížení před lety bylo podle jejich názoru populistickým krokem.

K dalšímu zdražení by prý dojít v blízké době nemělo. Také radnice slibuje, že když se bude více třídit, může být svoz opět levnější. „Zvýšený poplatek v této podobě vidíme na následující pětileté období. Po něm je pak vhodné celou situaci opět aktualizovat. Když se nám všem podaří produkovat menší množství odpadu a více třídit, jak pak na místě poplatek opět snížit. To je myslím motivace pro nás všechny," upřesnil starosta Krejčí.

Podle zákona mohli zastupitelé poplatek zvýšit až na 1200 korun. Zdražuje se aktuálně také takřka ve všech okolních městech. V Mostě se platí 840, v Litoměřicích 696, v Klášterci 960, v Žatci 900 korun.

A co na to lidé v Lovosicích? Názory veřejnosti se různí. Části se zdražení vůbec nelíbí, další ho chápe. „Když se to rozpočítá na měsíce, není to o tolik. Ta částka není tak hrozná. A náklady prostě rostou. Netěší mě to, to určitě ne, ale co se dá dělat. Chápu to,“ myslí si Lukáš Poledník.

Naopak další lidé za zdražení radnici tvrdě kritizují. „Město by si určitě mohlo dovolit, aby ceny za odpad zůstaly stejné. Uneslo by to a lidem by pomohlo. Lidem se vše strašně zdražuje, teď další věci. Už je toho moc. Když je vás více, dost to zatíží rodinný rozpočet,“ kritizuje radnici Milena Sýkorová. „Kdyby se alespoň služby zlepšovaly. Ale zdá se mi to naopak. Je to špatně, je to několikrát tolik,“ nelíbí se také Lucii Černé.