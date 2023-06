/VIDEO, FOTO/ U konce je rekonstrukce bývalé ubytovny v Lovosicích. Poslouží hlavně přespolním sportovcům, kteří tam mají cestu za zápasy s některým z místních oddílů.

Opravený ubytovací komplex zbývá vybavit | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Objekt s pracovním názvem Sporthotel nabídne postele sportovcům a řadovým turistům. Ale po nedávném zavření dlouholetého hotelu Lev se nezapomene ani na náročnější klienty. Byznys třída tu má najít lepší pokoje. Celkem tam má být místo na přespání pro 120 lidí, bufet by měl sloužit i veřejnosti.

Rekonstrukce je prakticky hotová, nyní město jako investor objekt vybaví. „Přebíráme stavbu, stavba opouští pomalu celý objekt, který bychom do konce roku rádi otevřeli,“ potvrdil starosta Lovosic Vojtěch Krejčí. Do dnešního dne také mohli zájemci o nové pracovní místo posílat technickým službám přihlášky do konkurzu na provozního manažera komplexu.

Stavba vyšla na 120 milionů včetně víceprací, které rekonstrukci prodražily asi o 20 procent. Finance šly z rozpočtu města na úvěr, který teď Lovosice začnou splácet. Město nyní pracuje na přípravě rekonstrukce další městské ubytovny u vlakového nádraží. Práce by mohly začít příští rok a do bytového fondu Lovosic by mohly přinést až 25 jednotek.