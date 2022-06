Milan Kuncíř (60 let)

Je generálním ředitelem společnosti Preol v Lovosicích.V minulosti byl mimo jiné technickým ředitelem Unipetrol Rafinerie, generálním ředitelem Paramy, polské Rafinerie Trzebinia nebo společnosti Orlen Oil.

Na novou technologii zničenou požárem se v lovosickém Preolu čekalo několik měsíců. „Kolem zařízení se instaluje zhruba tři sta nových prvků, které mají sloužit k tomu, aby vše bylo více pod kontrolou,“ vysvětlil generální ředitel Milan Kuncíř, jehož společnost ročně zpracovává 460 tisíc tun řepkových semen, ze kterých vyrábí metylester řepkového oleje (biopalivo). Produkuje také extrahovaný a extrudovaný řepkový šrot (krmná surovina) a skoro 30 procent tržeb získává z prodeje jedlého řepkového oleje.

K explozi ve výrobní hale Preolu došlo 5. července 2021. Ve dnech následujících po explozi stále nebylo jasné, co se přesně stalo. Tehdy celou situaci vyšetřovala policie. Už víte, co bylo tou příčinou?

Byla tam celá řada příčin. Došlo k řadě neočekávaných událostí v procesu odstavování, které proběhlo podle předpisů. Přesto došlo k zahoření a distribuci tepla až do extraktoru, kde způsobilo explozi. Vyšetřování ještě není uzavřeno. Je to problém i s pojišťovnami, protože tak jak je nám to vysvětlováno, je to spíše z kapacitních důvodů bezpečnostních expertů, kterých není v republice mnoho.

Tehdy byla škoda odhadovaná až na 200 milionů korun. Zůstalo to na této částce?

Vypadá to, že to bude víc. Přesně vám to neřeknu. Je to na jednání s pojišťovnami a dokud to nebude uzavřené, tak bych nerad pouštěl jiná čísla.

Po téměř roce budete znovu spouštět výrobu. Jaké je plánované datum?

Přesné datum vám neřeknu. Nefunguje to jako pračka, kterou když zapnete, tak začne prát. Jedná se o složité zařízení, jehož součástí je řada okruhů, které musí fungovat. Když je rok něco odstaveného, je velká pravděpodobnost, že něco fungovat nebude. Obvykle, když se najíždí chemická technologie, tak se najíždí pomalu.

Takže na to jdete postupně?

Ano, ale takto to funguje u nové technologie. U nás je to o něco složitější, protože vzadu máme staré zařízení a vepředu to nové. Ta kombinace nového a starého určitě nějaké překvapení přinese. Přesné datum tedy nevíme. Plánujeme najíždět začátkem července, ale bude to proces, který bude trvat několik dní.

Výbuch poškodil extraktor, což je ta nejdůležitější součást výroby. Co je jeho úlohou?

Řepka se nejprve musí předehřát a potom se z ní lisuje olej. Vedlejší produkt, výlisky, jsou dále zpracovávány ve zmiňovaném extraktoru. Tam se v průběhu extrakce, za pomoci rozpouštědla, získává olej, který nebylo možné vylisovat. Efektivita výroby spočívá v tom, kolik oleje na konci zůstane ve vedlejším výrobku, krmném šrotu.

V chemickém provozu Preol v Lovosicích došlo k výbuchu.

Kromě extraktoru se poškodila i další zařízení. Jaká?

Měli jsme poškozeno i několik aparátů, které se nacházejí na potrubních větvích za extraktorem, např. odparku, výměníky, zásobní nádrž.

Jak jste si poradili, když jste přišli o extraktor a další zmíněné aparáty za ním?

Extrakce a lisovna nebyly v provozu a pro výrobu a splnění našich obchodních závazků jsme nakupovali surový olej. Ten jsme si upravili na jednotce neutralizace, která byla nedotčená, a tento olej jsme potom zpracovávali na jednotce výroby bionafty. Kromě toho jsme udržovali v provozu rafinerii, kde jsme neutralizovaný olej zpracovávali do jedlého oleje.

Takže jste stále vyráběli jedlý olej i bionaftu?

Ano, zůstali jsme na trhu a plnili závazky, které jsme měli v jedlém oleji a které jsme měli v bionaftě. Kontrakty dobíhaly do konce roku a na letošní první pololetí jsme si vyjednávali menší množství, abychom nebyli pod tlakem. V zásadě jsme ty dvě další jednotky provozovali na nějakých 60 až 70 % kapacity.

Jakým způsobem probíhalo to nahrazování výroby a odkud jste surový olej dováželi?

Prodávali jsme řepku, kterou jsme měli, a nechávali jsme ji zpracovávat u konkurence, abychom získali olej. Na trhu totiž velké množství oleje není. Museli jsme nejdříve najít lisovny s volnou kapacitou v okolí, které by nám olej vyrobily. Například řepka se naložila tady do lodi a vozila se do Německa. Z Německa vlaky vozily olej. Šlo o takové logistické tahy.

A odkud jste nakoupili novou technologii k zprovoznění kompletního provozu?

Ta byla vyráběná ve Španělsku. Jedním z aspektů bylo vrátit se k původním evropským výrobcům. Obvykle se zařízení vyrobí na Dálném východě, od čínských výrobců se to relokovalo k malajsijským a indickým. Odtud ale v současnosti lodě jezdí s velmi velkým zdržením.

Liší se nová dovezená technologie od té původní, která byla při výbuchu zničena?

Technologii jsme vylepšili na základě bezpečnostní studie, která vyhodnocuje rizika. Museli jsme ale zachovat původní design.

Kromě technologií, které jste popisoval, museli jste opravovat i samotnou budovu?

Ano, budovu taky. Když v budově pracujete s materiálem, který může vybuchnout, musí být postavena podle bezpečnostních opatření. Je opláštěná izolačními panely, které se při explozi otevřou a umožní tlakové vlně vyjít z budovy s co nejmenšími riziky zranění osob a škodami na okolí.

Přijali jste nová bezpečnostní opatření, aby bylo snazší něčemu podobnému v budoucnu předejít a jaká?

Samozřejmě. Kolem zařízení se instaluje zhruba 300 nových prvků, které mají sloužit k tomu, aby vše bylo více pod kontrolou. Jedná se o různé oplachy a dodatečná průhledítka, abychom viděli přímo dovnitř zařízení – co tam je a jaké zbytky tam zůstávají, které by mohly vést k tomu, co se stalo. U toho předchozího zařízení jsme úplně neviděli dovnitř. Toto je právě jedno z vylepšení, které se nám podařilo u dodavatele prosadit.

Museli jste během tohoto období propouštět nějaké zaměstnance?

Nemuseli, my jsme si je chtěli udržet. Někteří lidé ale odešli sami i z toho důvodu, že byli zvyklí na nějaký režim směnnosti. Kolegové, kteří na té jednotce pracovali, přešli na směny denní. Někdo, kdo je zvyklý na směnný provoz, už má biorytmy určitým způsobem přizpůsobené a jiný režim mu nevyhovuje. To bylo několik jednotlivců. Teď jsme zaměstnance nabírali, abychom měli stav na najetí a aby ti lidé byli proškolení. Byl kladen důraz na bezpečnost práce a na seznámení s technologií.

O požáru

K explozi v lovosické chemičce Preol došlo 5. července 2021 krátce před jedenáctou hodinou večerní. Výbuchu předcházel výjezd podnikových hasičů. Ti v noci zamířili k zahoření kabeláže v separátoru řepky. Problém nastal po uhašení. Při odchodu z budovy došlo k výbuchu a ke zranění tří zasahujících hasičů. Jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Další dva muže se středně těžkými zraněními převezly sanitky do nemocnic v Ústí nad Labem a Litoměřicích. Plechy z budovy odlétly až na vedlejší železnici, najel na ně i projíždějící vlak. K jeho poškození ani k dalším zraněním ale nedošlo. Linka byla v době havárie odstavená a podle prvotních odhadů došlo k výbuchu vysoce hořlavého hexanu. Jedná se o těkavou látku, která se používá k vyextrahování oleje po vylisování olejnatých semen.