Lovosice nabídnou lidem i firmám pult centrální ochrany

Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení asistent/ka prodeje. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Práce v reklamní společnosti:, Administrativní činnost, Komunikace se zákazníky, práce s tiskárnou., Kompletace zakázek., Řešení poštovních zásilek, a zásilek pro dopravní společnosti., Řešení objednávek z e-shopu. , Příprava podkladů pro potisk triček. , Doplňování a kontrola textů na e-shopu. NJ vítán., Pomoc při zpracování faktur, správa pokladny., První kontakt e-mailem: zaslat životopis. Pokud se do 14 dnů neozveme, byl vybrán jiný kandidát. Nechodit osobně. Pracoviště: Tisk liška s.r.o., provozovna litoměřice, Dlouhá, č.p. 199, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Vladislav Liška, .

Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení Operátor velínu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co bude Vaší pracovní náplní?, Jako výrobní specialista a obsluha velínu, budete řídit a kontrolovat celý proces sušení tekutých vaječných hmot., Bez čeho se na této pozici neobejdete?, Středního odborného vzdělání – nejlépe technického směru, Zodpovědného přístupu a technického myšlení, Ochoty pracovat ve třísměnném provoze, Co Vám na oplátku nabízíme?, Profesionální zaškolení a přístup , Po zapracování mzdu 30000,- Kč hrubého měsíčně, Možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou., Benefity koncernu Agrofert (příspěvek na stravování, zvýhodněné pojištění, zvýhodněné lázeňské pobyty). Pracoviště: Papei, a.s., Chelčického, č.p. 627, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Petra Boudová, +420 602 422 293.