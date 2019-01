Lovosice – Poslední z velkých měst na Litoměřicku zná po čtvrtečním ustavujícím jednání zastupitelstva své nejužší vedení.

Ustavující schůze zastupitelstva v Lovosicích. | Foto: Deník/Karel Pech

V Lovosicích si do křesla starosty města zvolili 30letou Lenku Lízlovou – Tomanovou, která do komunálních voleb vstupovala jako lídr zdejší sociální demokracie. O Lízlové – Tomanové se v souvislosti s postem starostky spekulovalo v Lovosicích prakticky hned po oznámení volebního výsledku. Hlasovali pro ni téměř všichni zvolení zastupitelé. Starostka byla volena veřejně, což si zastupitelé sami odhlasovali, veřejnou volbu však nepodpořili odstupující místostarostové Jan Jakub a Vladimír John.



Kulhánek končí po dvanácti letech

Odstupující starosta Lovosic Jan Kulhánek bezprostředně po zvolení Lízlové – Tomanové poděkoval současným i minulým zastupitelům za spolupráci a předal jednání nové starostce. „Myslím si, že se během uplynulých let podařilo v Lovosicích udělat kus práce. Kdo chce vidět, co se udělalo, vidí, kdo nechce, nevidí,“ byla závěrečná slova odstupujícího starosty. Ten stál v čele úřadu 12 let, po letošních komunálních volbách se však nedostal ani do zastupitelstva.



Na novou starostku čeká hned na začátku volebního období složitý úkol, spolupráce na sestavování rozpočtu na příští rok. „V rámci napjaté finanční situace to určitě nebude jednoduchá záležitost. Jednotlivé odbory nám předloží své požadavky, předpokládám, že je budeme muset velmi omezit, což určitě není moc příjemné, na druhou stranu pro dlouhodobý rozvoj města je to prostě nutné,“ řekla po skončení jednání zastupitelstva Lenka Lízlová – Tomanová.



Místostarostkou Lovosic byla ve čtvrtek v KS Lovoš zvolena 36letá Vladimíra Nováková, kandidátka za TOP 09. Ta bude zastávat jediný místostarostovský post, což je změna oproti dvěma místostarostům z uplynulého volebního období.



V radě města nyní zasednou noví lidé

V městské radě nezůstal po čtvrtečním ustavujícím jednání nikdo z minulého volebního období. Postupně byli zvoleni Milan Šramota (KSČM), Jan Piegl ml. (ČSSD), Jan Hrdlička (Věci veřejné), Jan Janda (ČSSD) a Jan Landa (Věci veřejné). Předsedové a členové výborů budou voleni na příštím jednání zastupitelstva města.

Příští jednání zastupitelstva města by mělo být na programu 16. prosince, přesný termín však bude znám až po zasedání městské rady. Ta se sejde příští týden, v úterý 30. listopadu.



K předání úřadu starosty by mělo podle Lenky Lízlové – Tomanové dojít v nejbližší době. Jak dodala, v prvních dnech ve funkci budou nově zvolení zástupci města potřebovat čas na to, aby se na svých pozicích zorientovali. „Budeme také potřebovat silnou podporu ze strany zaměstnanců úřadu, protože to jsou odborníci v daných oblastech,“ řekla nově zvolená starostka Lovosic, která se tak stala prvním porevolučním zástupcem sociální demokracie v čele města.

Lenka Lízlová Tomanová:

věk: 30 let

– dosavadní povolání: projektová manažerka

– zastupitelkou města Lovosice je od roku 2006

– předsedkyně MO ČSSD Lovosice

– krajská zastupitelka za ČSSD

Vladimíra Nováková:

– věk: 36 let

– povolání: vedoucí ekonomicko-provozního úseku v soukromé firmě

– zastupitelkou města je od roku 2006, kdy kandidovala za ODS

– v minulém volebním období byla předsedkyní kontrol. výboru