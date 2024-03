/FOTO, VIDEO/ Oblíbený cíl výletníků a turistů, chata na vrcholu Lovoše, má nového provozovatele. A chystá novinky. Plánují tam ubytování, nové upomínkové předměty, když bude zájem, tak také širší otevírací dobu. „Už nyní máme širší nabídku občerstvení,“ láká na Lovoš Martin Mazanec.

Turistická chata na Lovoši. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

„Nějaké novinky připravujeme. Chystáme možnost ubytování na Lovoši, chtěli bychom to spustit během letoška. Také plánujeme nové upomínkové předměty,“ prozradil Deníku nový provozovatel chaty Martin Mazanec.

Nového nájemce začal Klub českých turistů Lovosice, který je vlastníkem chaty, hledat poté, co předchozí oznámil, že už nechce pokračovat. Mazanec začal na Lovoši fungovat na konci ledna.„Už nyní máme rozšířenou nabídku, širší sortiment než dříve. A chceme ji ještě rozšířit. Máme více jídel, třeba dva druhy grilovaných klobás nebo grilovaný hermelín. A také větší výběr nápojů. Čepujeme Radegast dvanáctku,“ pokračoval Mazanec.

V provozu má být chata celoročně. Prozatím od pátku do neděle. Nyní je otevřeno v pátek od 14 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Otevřeno bude také o svátcích. Pokud bude zájem, je nový provozovatel připravený otevírací dobu rozšířit. Výletníky, kteří u sebe nenosí hotovost jistě potěší informace, že v chatě je možné používat platební karty.

Pro prodej občerstvení a provoz chaty hledá Martin Mazanec také brigádníky. Zájemci se mu mohou hlásit.

Na Lovoši prý plánují také řadu akcí. Vždyť například na Novoroční výstup tam tradičně míří stovky lidí. Nejbližší má být charitativní akce Pokoř Everest na Lovoši, připravuje se na 23. března.

Lovosičtí turisté hledali nového nájemce už podruhé za tři roky. Hodně zájemců odrazuje složité zásobování. Do posledního výběru se nejprve přihlásilo čtyřicet zájemců, když ale zjistili, jaké podmínky pro zásobování na Lovoši jsou, zůstalo jich osm.

K chatě vede přístupová cesta, ale je strmá a vše se musí nahoru složitě vozit vhodným autem. Auta zásobování tam nevyjedou. Pokud nasněží, vyjet se tam nedá. Podmínky na Lovoši jsou takřka horské.

Chata se nachází ve výšce 573 metrů nad mořem. Z Lovoše je při dobrých podmínkách vidět Ještěd, Krušné hory, samozřejmě České středohoří. A někdy prý také televizní vysílač na pražském Žižkově.

Za výhledem se na Lovoš o víkendu vydal také Pavel Hladík s rodinou. „Chodíme tam tak dvakrát nebo třikrát ročně, je to naše oblíbené místo,“ svěřil se během výstupu. Zajímal se také o novinky v chatě. „Jsme zvědaví. Předchozí provozovatel byl dobrý, byli jsme tam vždycky spokojení, tak snad to teď bude stejné nebo ještě lepší,“ usmíval se. „Děti si nahoře koupí pohled, posílají ho pak prarodičům. Dáme si něco dobrého, pěkně se projdeme, rozhlédneme,“ promluvil o rodinné tradici. Brzy se tak může těšit na nové suvenýry, podle provozovatele mají mít moderní a aktuální vzhled.

Vůbec první chata byla na Lovoši otevřena v roce 1892, tehdy ji nechal postavit Lovosický středohorský spolek. V roce 1928 ale byla vypálena. Současná chata byla otevřena v roce 1930. Nedařilo se jí vždy ale jen dobře, během let ji poškodili vandalové, nějaký čas chátrala, prošla také několika rekonstrukcemi. Od roku 1990 vlastní chatu Klub českých turistů Lovosice.

