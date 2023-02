Ulice Terezínská vedoucí k lovosické chemičce má dlouhodobý problém. Místním zoufale chybí přechod pro chodce. „Riskujeme tady denně,“ shodují se obyvatelé domu v Terezínské 638/66 a jejich sousedé. „Já mám v péči tři děti a některé z nich jsou postižené. To znamená, že musíme být extrémně opatrní v místech, kde by přechod prostě měl být. V minulosti nám z radnice tvrdili, že by tady kamiony stejně nestihly zabrzdit. Jak je to možné, když jsme ve městě, kde je maximálně povolená padesátka a jsme kousek od sjezdu, kde to ubrzdit musí?“ položila řečnickou otázku Andrea Přikrylová, která bydlí v bezprostřední blízkosti velmi frekventovaného místa.

„O přechod žádáme léta, měl být součástí kruhového objezdu, o kterém se taky mluví už dlouho. Přejít tady je o život,“ doplnila ji Soňa Drahorádová. „Manžel je osm let ležící, já jsem po dvou operacích kolene, chodím s berlemi a mám chodítko. Pečovatelky tady chodí každý den. V podstatě jsme tady bez přechodu uvěznění,“ řekla se slzami v očích důchodkyně Alena Havířová a připomněla jednu z nehod, která se u křížení I/15 a Terezínské stala. „Před lety tady pan Kučera přišel kvůli nehodě o nohu,“ zavzpomínala. Ostatně nehod a rychlých řidičů je v místě k vidění dost a dost.

Všichni Deníkem oslovení se shodují, že otázka přechodu je dlouhodobě neřešeným problémem. Obyvatelé se na něj v minulosti pokusili několikrát upozornit, avšak sliby, které dostali, se zatím nikdy nerealizovaly. Nejbližší přechod je v jednom směru nejméně 800 metrů daleko, v druhém je sice blíže, ale než k němu chodec dojde, musí překonat složitou křižovatku, u které také není přechod. „Pro člověka s chodítkem je to neřešitelná situace a maminka s kočárkem musí na křižovatce extrémně riskovat,“ upozornila Marie Lopourová, která denně přebíhá mezi auty, aby se dostala do práce.

Na místě se už léta připravuje vybudování kruhového objezdu. Rekonstrukce křižovatky měla řešit také podmínky pro chodce. Už v roce 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí, kruhový objezd několikrát vypadal jako hotová věc. „Pokud půjde vše normálně, začne stavba v září a ještě v tomto roce bude dokončena,“ vyjádřil se v roce 2020 Marek Sotona z ŘSD. Nestalo se, ani tento slib nebyl splněn. Další termín? Rok 2023.

Nyní už to vypadalo, že dlouho chystaný kruhový objezd začne letos konečně vznikat. Jenže…

Plány jsou teď velmi vážně ohroženy, Lovosice coby spoluinvestor totiž nechtějí podepsat smlouvu s ŘSD, která by renovaci odstartovala. Přesto ŘSD věří, že stavba kruhového objezdu nakonec letos začne. „Na realizaci akce, jejíž součástí je také podchod, už byl vybrán zhotovitel. Vzhledem ke skutečnosti, že ŘSD dosud neobdrželo od města podepsanou smlouvu o dílo, vyzvalo oficiálním dopisem ze dne 24. ledna město Lovosice, aby v době co nejkratší doručilo ŘSD podepsanou smlouvu. Věříme, že stavbu s předpokládanou cenou 28,3 milionu korun letos zahájíme,” uvedla mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Radnice však projekt podpořit nechce. Potvrdil to starosta Vojtěch Krejčí, který se vedení města ujal po loňských volbách. „Smlouvu tak, jak je v současné době navržena, nechceme podepsat. Spoluúčast města měla být původně kolem 5 milionů korun, teď je to dvakrát tolik, kolem 10 milionů. Je to podle nás příliš nákladné, velmi by to zatížilo rozpočet města,“ uvedl.

Vadí také podchod. Současné vedení Lovosic tvrdí, že je zbytečný a drahý. „S podchodem v tomto místě nesouhlasíme. A právě na něj má jít velká část peněz. Podchod tam nic zásadního neřeší, je v místě, kde není taková frekvence chodců. Není tam potřeba. Vůbec nevíme, kde tento nápad vznikl. Navíc v lokalitě máme v budoucnu v plánu dělat přechody, za řešení situace by se tedy platilo dvakrát. Je to nadbytečné,“ pokračoval starosta s tím, že město by navíc muselo podchod udržovat a uklízet.

Podle vedení města jsou v místě možné jiné alternativy. „A jsou výrazně ekonomičtější. Chceme tam vybudovat bezpečné přechody, osvětlená místa pro přecházení. Počítáme s tím,“ sdělil. „Chceme to řešit, ale takto nákladné to nechceme. Projekt v této podobě, tedy s podchodem, je tedy v podstatě pozastavený. Chceme s ŘSD jednat o změnách a o řešení,“ pokračoval Krejčí.

Zástupci ŘSD jsou vyjádřením nového vedení Lovosic překvapeni. Nevěděli údajně, že město smlouvu v současné podobně podepsat nechce. Zvlášť, když se akce připravovala několik let a Lovosice prý na přípravě spolupracovaly. Termín podpisu je ale do konce února. „Až pokud smlouvu nepodepíšou, bude se řešit co dál,“ zmínila Zikešová.

Kdy k vyřešení dojde, je nyní nejasné. Místní se opět obávají, že se bude vše odkládat. „I kdyby zde okružní křižovatka nakonec nevznikla, z pozice města budeme chtít mezi archivem a garážovým stáním udělat bezpečné místo pro přecházení,“ slíbil starosta Lovosic Vojtěch Krejčí.