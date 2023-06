Sesuv zeminy před deseti lety zavalil nejen rozestavěnou dálnici D8, ale zničil i železniční trať 097 přes České středohoří. Dálnici se podařilo opravit a dnes po ní sviští tisíce aut denně. O zničené železnici se to říct nedá. Už deset let chátrá a její zprovoznění je v nedohlednu. Místem sesuvu by však v budoucnu měly vlaky projíždět po novém mostě s ocelobetonovou konstrukcí o sedmi polích s rozpětím 20 metrů.

„Já už slyšel takových verzí, co s tou tratí bude. A skutek utek. Ale kdyby tam měl nějaký papaláš chalupu, tak je to zítra hotové,“ řekl v nadsázce průvodčí Českých drah kontrolující jízdenky v náhradní autobusové dopravě mezi Radejčínem a Lovosicemi. Vlak totiž od osudného 7. června 2013 končí právě v Radejčíně, dál musí cestující autobusem.

Svah se pohnul a zasypal novou dálnici D8. Je výročí událostí u Dobkoviček

„Tady se neděje nic, absolutně nic. A to tudy jezdím pravidelně několikrát týdně,“ okomentovala situaci asi 40letá paní na nádraží v Radejčíně. Reportér Deníku, který navštívil trať znovu po několika měsících, jí musel dát za pravdu. Jediné, co se změnilo, byla výška rostlin mezi kolejemi. Po dešti bude každý, kdo se pokusí projít z Radejčína do Chotiměře, promočený až do pasu. Vlhkost, plísně a další faktory mají vliv na pražce, které se rozpadají. Mezi kolejemi začínají růst stromky, které narušují železniční svršek, a objevil se tam i vzácný obojživelník mlok skvrnitý.

S počínajícím létem se stává trať pro šlahouny maliníku, kopřivy a čím dál bujnější invazivní křídlatku naprosto neschůdná. V terénu nebyly vidět žádné přípravné práce, které by naznačovaly budování mostní konstrukce, kterou slibovala Správa železnic.

„V terénu se skutečně nic neudělalo, protože nejprve bylo potřeba připravit projekt přemostění. Ten je v současné době hotový s předpokládanými náklady 463 milionů korun,“ potvrdil terénní šetření Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Z Litoměřic do Prahy levněji, autobusy vyjedou snad v září. Současný spoj končí

V místě sesuvu trať zmizela, ale desetiletí nepoužívání se projevilo i na zvlněném kolejišti za stanicí Chotiměř. „V úseku Radejčín – Chotiměř byly zjištěny geotechnické poruchy ještě v dalších lokalitách. Pro obnovení provozu proto bude nutné v rámci navazujících oprav trati provést sanace železničního spodku ve větším rozsahu než pouze v oblasti vlastního sesuvu u Dobkoviček,“ vyjádřila se Správa železnic.

Otázkou zůstává, kdy se práce pohnou kupředu. Ještě nedávno byl skloňovaný začátek roku 2024, ale termín je opět posunutý. Nela Friebová z tiskového oddělení Správy železnic aktuálně mluví o rozmezí let 2025 až 2026.

Tatranka z Lovosic míří do Guinnessovy knihy rekordů. Má být největší na světě

Důvodem pro další posunutí termínu je podle Dušana Gavendy nutnost zpracování projektu k opravě navazujících částí trati. „Nyní se zpracovává projekt týkající se navazujících úseků, kde jsou poruchy vlivem pohybu podloží. Opravdu si myslíme, že pokud vše půjde podle plánu, tak v půlce roku 2026 by se na trať mohly vrátit vlaky,“ řekl Gavenda a dodal, že všechno je odvislé od stavu státních financí.

Tunel mohl neštěstí zabránit



V době budování dálnice D8 přes České středohoří byla ve hře varianta dlouhého tunelu, který by eliminoval riziko sesuvu. Oblastní geolog pro České středohoří Českého geologického ústavu Vladimír Cajz už v roce v roce 1995 při schvalování územního plánu Litoměřicka preferoval stavbu tunelu. Ministerstvo životního prostředí pod vedením Tomáše Chalupy však vybralo variantu, která vedla v místech, kde došlo k sesuvu. Jeho následky nejsou ani po deseti letech napraveny.